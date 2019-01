JELENA KARLEUŠA CRKLA OD LJUBOMORE, PA UCENILA VRANJEŠA: Ostavi Kaću ili me nećeš više videti!

Ognjen Vranješ prošlog leta ušao je u vezu s Kaćom Grujić samo da bi Jelenu Karleušu napravio ljubomornom.



Njih dvoje su se u tom periodu posvađali i fudbaler belgijskog Anderlehta je rešio da JK izvede iz takta. U tome je i uspeo. Kako saznajemo, ona je doživela nervni slom kada je saznala da je Vranješ smuvao njenu koleginicu, koju je javno hvalila.

foto: Damir Dervišagić

- Jelena je Ognjenu pomutila razum. Teško mu je palo to što su raskinuli. I njoj nije bilo svejedno i to je on dobro znao. Bio je svestan šta će nju iznervirati i na šta će reagovati. Kaća mu se svidela čim ju je upoznao. Prvo su se dopisivali, viđali prijateljski, pa su tek posle nekog vremena započeli vezu. Znam da ju je poštovao, bilo im je lepo, njemu se dopalo što je Grujićka svoj čovek, ali je, s druge strane, razmišljao kako će Karleuša reagovati kada bude saznala da je našao drugu - otkriva naš izvor blizak bosanskom fudbalskom reprezentativcu i dodaje da je uspeo u svojoj nameri da izazove ljubomoru kod Karleuše, zbog koje je na kraju i ostavio zvezdu "Granda".

- Izvesno vreme Kaća i Ognjen su krili da su zajedno. Ona je u početku čak prekrivala njegovo lice na svakoj slici. Ali se onda nešto promenilo i oboje su postavili zajedničke fotografije na Instagramu. Kada je JK videla kako se Ognjen i Kaća ljube, šiznula je. Pozvala ga je i napala. Rekla mu je da to nije očekivala od njega i da ako ne raskine s Kaćom, nju više nikada neće ni čuti ni videti - nastavlja naš izvor.

Ognjen Vranješ U BEOGRADU TEK U MAJU

Ognjen Vranješ trebalo je u nedelju uveče da sleti u Beograd i da ovde provede nekoliko dana, ali je u poslednjem momentu odustao. Kako saznajemo, fudbaler je kupio avionsku kartu, međutim, u poslednjem trenutku je rešio da ne doputuje. - Ognjenu je muka od poruka koje svakodnevno dobija i brojnih pitanja, pa je odlučio da se odmori. On želi da se situacija malo smiri, pa će u Srbiju doći tek u maju - kaže izvor blizak Ognjenu.



On kaže da Ognjenu, iako je želeo da izazove ovakvu Jeleninu reakciju, nije bilo svejedno da ostavi Kaću. Ipak, ljubav prema Karleuši je bila jača, pa je njegova veza sa pevačicom "Granda" prekinuta nakon tri meseca.

- Vranješ nije želeo da izgubi Jelenu. Čim je završio s Grujićkom, obavestio je Karleušu. pa su obnovili vezu. Ta harmonija je trajala sve do 3. januara, kada je Duško u Jeleninom telefonu našao prepisku sa njegovim kolegom - završava naš izvor.

Zna kako joj je Dara Bubamara podržala JK JELENA JE ŽRTVA ZLOČINA!

Dara Bubamara podržala je Jelenu Karleušu: - Naravno da sam se čula s njom. Ona to nije zaslužila. Pre svega je majka i supruga. Ne ulazim u to šta je bilo, po meni je to zločin - rekla je Dara u emisiji „Glamur specijal“ i dodala da se i ona našla na meti zbog podrške Karleuši.

Dara je potkačila Seku Aleksić, koja je podržala JK. - Neki su vagali da li će je podržati, a takvi fejk ljudi neće dobro proći. Pojedini su to uradili da bi dobili plus, a nisu dobri s njom. To je kao ono: „Želim Dari srećan koncert“, a napraviš ga nedelju dana pre mene. Ali ljudi su grozni - rekla je ona aludirajući na prošlogodišnju aferu sa Sekom Aleksić. foto: Printscreen/Happy J. S.

