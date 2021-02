MENSUR UHVAĆEN U ZAGRLJAJU JELENE PEŠIĆ! Ajdarpašić uživa u Beogradu, a fotokom se odmah pohvalio: Nisu skidali osmeh sa LICA!

Mensur Ajdarpašić, bivši zadrugar i bivši dečko Mine Vrbaški, se trenutno nalazi u Beogradu, a na svom Instagram profilu je pokazao sa kim se sastao.

Naime on se našao u društvu bivše zadrugarke Jelene Pešić. Oni su pozirali, osmeh nisu skidali sa lica, a Mensur se odmah pohvalio fotkom.

"Brat", napisao je on na fotografiji.

Inače, Mensur Ajdarpašić i Maja Marinković prošle godine nakon izlaska iz rijalitija bili su veoma bliski, a ona je nedavno i potvrdila da su bili intimni.

On je sada prvi put progovorio o odnosu s njom, ali nije želeo previše da komentariše.

"Proveli smo veče zajedno, da li je bilo ili nije nečega, to je na drugim ljudima da misle. Ja me bih stvarno govorio nešto više o tome. Ona može da priča, ali ja to neću izgovoriti. Nisam neko ko se hvali aferama, ali šta bi bilo kad bi znali više", ispričao je on kroz smeh u emisiji "Amidži šou".

