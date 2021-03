VESNA ZMIJANAC ZABRINUTA: Pevačica nagovara TRUDNU Nikoliju da se izoluje na BUKULJI?!

Vesna Zmijanac navodno je u velikoj panici da se njena trudna ćerka Nikolija Jovanović ne zarazi koronom, pa je tera da se izoluje u njenoj kući na Bukulji.

Legendarna pevačica narodne muzike insistira da naslednica održava trudnoću van grada kako bi zaštitila sebe i bebu. Međutim, Nikolija ne želi ni da čuje za tu ideju, pa se u poslednje vreme navodno često svađaju.

foto: Printscreen/Ami Dži

"Nikolija je tek nedavno saznala da je u drugom stanju i odmah je rekla mami. Vesna se rasplakala od sreće, a onda je počela da brine i za ćerku i za unuče. Plaši se kako bi koronavirus mogao da utiče na plod, ali i na Nikoliju ukoliko bi se zarazila. Ona smatra da je za njenu ćerku najpametnije da se do porođaja izoluje na planini kako ne bi dobila kovid", kaže izvor blizak Vesni Zmijanac. On objašnjava da je Nikolija majčin predlog odbila bez razmišljanja jer joj ne pada na pamet da napušta Beograd. Bez obzira na to što je trudna i što epidemija bukti, Jovanovićeva navodno vodi brz život i ne planira da se smiri. "Nikolija se viđa često sa prijateljima, izlazi po restoranima i ne može da zamisli svoj život na selu. Njoj bi tamo posle dva dana dosadilo. Ne zanima je da vodi računa o bašti, da kuva svakog dana. Ona ume nedeljama da ne uđe u kuhinju jer uglavnom naručuju klopu ili odlazi sa Reljom u restoran. Objašnjavala je Vesni da ne može da živi na Bukulji, gde joj je prva radnja udaljena nekoliko kilometara, i da odmah zaboravi na to da će ona održavati trudnoću van grada", objašnjava naš sagovornik.

foto: Pritnscreen

Zmijančeva navodno neće da se pomiri sa ćerkinom odlukom, pa pokušava da utiče na nju preko Relje. "Vesna je shvatila da Nikoliju ne može da ubedi da se na nekoliko meseci preseli u njenu kuću, pa pokušava to da uradi preko zeta. Pozvala je Relju i rekla mu je da svi sada treba da misle na bebu. Podsetila ga je kako su svi bili u depresiji kada je Nikolija pre šest godina izgubila prvu bebu. Poručila mu je da spakuje ženu i ćerku i pošalje ih na Bukulju jer ona nema uticaj na Nikoliju. On joj je obećao da će dati sve od sebe da ubedi ženu jer je i sam svestan da bi to bilo najbolje za bebu", završava priču Vesnin prijatelj.

Vesna želi da unuci Rei, ćerki Nikoliji i bebi koja je u njenom stomaku sprema samo organsku hranu. Nikolija se pre pet godina porodila carskim rezom, ali je njen suprug Relja Popović sve vreme bio uz nju. On planira da i ovog puta bude na porođaju.

"Rekao je Nikoliji da želi ponovo da bude u sali kada im na svet bude dolazilo drugo dete. Zbog epidemioloških mera to za sada nije moguće, ali se on nada da će se situacija sa koronavirusom smiriti", prenosi izvor.

foto: Printscreen/Instagram

