KNEZ PONOVO STAJE NA LUDI KAMEN! Pevač rešio da se ženi, goste na svadbi zabavlja HURRICANE: Tatjana je moja srodna duša!

Muzičar i pevač Nenad Knežević Knez progovorio je o najnovijim dešavanjima iz svog života, otkrio da se ženi ponovo, i istakao kako bi voleo da mu i ćerka, pevačica Ksenija Knežević zapeva na svadbi.

Knez još uvek nije izgovorio sudbonosno „da“ Tatjani Tat, koju voli nešto manje od decenije. Iako to planiraju još od razvoda pevača, do sada nisu organizovali svadbu, a sada je epidemija pokvarila planove.

- Papir ništa ne znači kada je ljubav prava. Kako ćemo i sada napraviti svadbu kada je to nemoguće za vreme korone? Tatjana i ja se volimo, obožavamo i cenimo. To je osnova svake veze. Ona mi je velika podrška u svemu što radim i srodne smo duše. Retkost je naći takvu ljubav. Ako dođe do svadbe, a verujem da hoće, goste će zabavljati „Hurricane“. Biće glavne. Najbitnije od svega je da moje ćerke Ksenija i Andrea imaju sjajan odnos sa Tatjanom, kao i njenim dvema naslednicama - kaže Knez, koji hvali svoje mezimice.

- Ksenija i Andrea su divna deca. S druge strane, Ksenija je uspešna. Jako dobre i kvalitetne devojke su članice grupe „Hurricane“. Veoma talentovane, celi taj spoj donosi siguran uspeh. Srećan sam i ponosan. Izuzetno dobre i poprilično odudaraju od velikog dela estrade. Kada su u pitanju zamerke na Ksenijin račun, uglavnom su vezane za privatni odnos. Kada mi se ne javi na vreme, zapostavi određene ljude. Koliko god imaš obaveza, moraš da se javiš, napraviš ustupak. Ali zadovoljan sam jer svaki moj savet posluša i uvaži. Ko će je bolje savetovati nego roditelj - smatra Nenad, koji se nada da će i mlađa ćerka Andrea snimiti hit singl.

- Andrea ima poseban smisao za humor. Izuzetno lepo peva i muzikalna je. Ona je neko ko sluša širok muzički dijapazon. Njen muzički ukus je drugačiji, nije toliko komercijalan. Voli drugačiji stil. Nije isključeno da je vidimo s nekom pesmom i da se otisne u muzičke vode - govori pevač koji je, nakon dve i po godine snimio novu pesmu „Zarobljeni“.

- Posle dve i po godine pauze, predstavio sam novu pesmu „Zarobljeni“. Numera govori o tome kako ljudi znaju da budu zarobljeni u rečima, vezi, kao i problemi u odnosu dvoje mladih partnera. U tu pesmu je utkan duh mog prvog albuma i velikih hitova, budući da sam obnovio saradnju s autorima Ljubom i Leom. Čini mi se da su pomogli da na jedan emotivan način povratimo veru ljudima u turbulentna vremena. Sjajni su komentari publike i kolega - zaključuje Knez.

NADAM SE POBEDI SRBIJE NA EVROVIZIJI

Knez se nada pobedi članica grupe „Hurricane“, ali isto tako ne želi ništa unapred da govori kako ih ne bi urekao.

- One su sjajno kotirane. Evrovizijski fanovi utiču na kvote u kladionici. Potpuno su dobar paket i skrenule su pažnju. Imaju najviše komentara i pregleda na zvaničnom evrovizijskom jutjub kanalu. Bitno je da ostanu fokusirane i da odrade sve što bolje. Sve ostale je u Božijim rukama.

