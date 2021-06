CELA SRBIJA JU JE NAPALA, DOBILA JE PRETNJE SMRĆU Zorannah na meti žestokih kritika: Moj život u Beogradu nije kakav TREBA DA BUDE

Blogerka Zorana Jovanović poznatija kao Zorannah, našla se na meti osuda kada je izjavila da ne želi da bude sa muškarcem koji je iz Srbije, kao i da ne bi volela da decu vaspitava i odgaja u našoj zemlji.

- Meni kad osoba živi u Srbiji, on meni kao da ne postoji. Može da bude najbolji frajer na svetu, da ima sve što meni odgovara, on ako živi u Srbiji - on ne postoji. Ne želim da živim ovde i ne želim da moje dete odgajam ovde, više mi prija inostranstvo. Mene ovo ovde ne zanima - rekla je Zorana tada, a sada se oglasila i pokušala je da objasni šta je mislila.

- Cela Srbija me je napala, nisam ovde da se pravdam, ali vidim da su me mnogi ljudi pogrešno razumeli. Količina pretnji smrću koje sam dobila u proteklih sedam dana je neverovatna, u većinu nisam ni ušla, ali to malo što sam videla mi je bilo dovoljno da se na neko vreme ugasim na društvenim mrežama- započinje Zorana na početku obraćaja na Jutjubu, a zatim objašnjava da su je mnogi osudili zbog izrečenog ne sluteći šta je ona sve preživela i koliko joj je teško da bude u Beogradu nakon smrti oba roditelja.

- Nikada nisam rekla da mrzim svoju zemlju, jer je ne mrzim, ovde sam provela veći deo svog života. Da mi neke stvari ovde nisu drage - nisu, ali verujem da nisu ni većini. Ispalo je kako ja mrzim svoju zemlju, da nikada ne bih bila sa Srbinom i da mrzim svoje drugarice i da njih omalovažavam zato što su se udala i žive ovde. Nijedna od te tri stvari nije istina. Jedino što sam rekla jeste da ne želim da budem sa nekim ko živi ovde i da ne želim da odgajam svoju porodicu ovde. Svi mi imamo pravo na svoje mišljenje i niko od nas nema prava da osuđuje bilo čije odluke - priča Zorannah i objašnjava da su njene reči pogrešno shvaćene:

- Moj život u Beogradu nije kakav treba da bude, ja kada sam tamo negde, gde god, zaboravim na te neke privatne stvari, svaki moj odlazak je beg od toga, i ja sam to tako izabrala. Stojim iza svoje izjave, možda sam se pogrešno izrazila, ali i ljudi su je pogrešno protumačili.

