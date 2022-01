NIKAD JE NE VIĐATE BEZ ŠMINKE: Katarina Grujić pokazala je kakva je u PRIRODI! Pevačica se u ovom izdanju nije pojavljivala VIDEO

Pevačica Katarina Grujić uživa u ulozi majke budući da je nedavno dobila ćerku s fudbalerom Markom Gobeljićem, a uprkos silnim obavezama oko male Katje pronalazi vremena i za izlaske i doterivanje.

Kaća je bila u provodu, na kojem se i sama latila mikrofona, pa su se njeni fanovi odmah zapitali da li je time najavila povratak na muzičku scenu nakon porođaja.

foto: Printscreen/Instagram

Ipak, ono što je dodatno privuklo njihovu pažnju je to što je pevačica na objavljenom snimku na Instagramu pokazala kako izgleda pre i posle šminkanja, pa je otkrila i kako izgleda bez imalo šminke i bez sređene frizure. Na račun izgleda dobila je brojne komplimente.

U provod je izašla u provokativnoj haljinii i raskošnoj bundi i ponovo dobila komplimente za izgled, budući da se porodila pre samo mesec i po dana.

foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, Katarina se za fudbalera udala u tajnosti, a 2021. godine otkrila je da tek planira venčanje:

"Naša porodica ništa ne bi uradila, mi smo se dogovorili da tu bude par prijatelja, nije to moglo da stane u jedan dan, odlučili smo se za pet ljudi. Da se ne naljute ljudi, 2. juna će biti svadba i tu će biti svi pozvani.... Za taj dan je sve bilo romantično, nežno, znala sam da je to dan samo za mene, da mogu da budem baš ono što jesam. Bilo je jako emotivno, bilo je suza kada me tata otpratio do Marka. Crkveno venčanje biće sledeće godine i velika žurka, sigurno tri dana."

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs