INFLUENSER ANDRIJA JO: LJUDI U SRBIJI VOLE CIRKUS! Na jutjubu prave budale od sebe zbog PARA i pregleda koji ih donose (VIDEO)

U emisiji Puls Srbije voditelj Ivan Gajić zamolio je influensera Andriju Jo da prokomentariše pojavu da negativni sadržaji povećavaju broj pregleda na drušrvenim mrežama. Influenser se složio i rekao da to ne podržava.

- Ja to ne podržavam. Cirkus je, nažalost, ljudima u Srbiji zanimljiv. Ali ima i lepih stvari. Nekad mi ne bude žao što nisam došao do veće količine ljudi, jer mi je važnije da dođem do onih pravih, nego do onih koje zanima cirkus. Cirkus može da napravi svako i da se svi smeju, ali ne verujem da ljudi to poštuju već se samo podsmevaju tome - rekao je Influenser.

On smatra da je moguće i da kvalitetni sadržaji dobiju veliki broj pregleda na društvenim mrežama, ako se predstave na zanimljiv način.

- Zavisi kako ko želi da se prezentuje. Činjenica je da je pravilo jutjuba što više pregleda, to više novca, pa sad ti vidi koliku ćeš budalu da praviš od sebe da bi zaradio više novca.

- Ali ima i drugih slučajeva. Mene iznenadi kad vidim da neki edukativnu sadržaj ima po 100.000 lajkova, a toga stvarno ima. Ima i doktora koji snimaju. Ako se kvalitetan sadržaj predstavi na zanimljiv način to može da donese i preglede i publiku - smatra Andrija Jo.

