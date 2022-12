"SLUŠAJ BANJICE...NEMOJ KUMIM TE BOGOM!" Šok scena sa snimanja spota najvećeg srpskog hita: Pevači otkrili sve do detalja (VIDEO)

Davne 1994. godine Slavko Banjac i Vesna Zmijanac snimili su čuveni hit "Ja imam nekog", koji se i dan danas peva u skoro svakoj kafani. Taj hit propraćen je i spotom koji je očarao publiku u to vreme.

Pevači su u svom gostovanju u Pulsu Srbije na Kurir televiziji otkrili neke zanimljivosti sa snimanja spota za ovu pesmu.

- Spot je snimljen u Sava Centru, snimao ga je Zdravko Šotra. Snimanje je trajalo jako dugo. Inače, Vesna je baš u tom trenutku snimala ceo svoj album i bio sam svedok svega toga. Ona je imala posebne želje i tražila je stvarno poseban tretman, ja sam bio svestan toga. E sada u toku snimanja bila je velika gužva i ja sad treba da priđem Vesni, što sam i uradio. Ona mi u tom momentu govori na uvo "slušaj Banjice, ovaj spot će ponovo da se snima na nekom drugom mestu, ovo se meni ne sviđa". Traje snimanje, mi na sceni, rekoh joj "nemoj kumim te Bogom, gde ćemo sve opet" - rekao je Banjac.

- Znaš kako bilo je tu pirotehnike i naroda, ali ja to ne vidim. Videla sam samo to da sam na bini u Sava Centru i da na bini plešemo, a on ne zna da pleše - istakla je Zmijanac.

- Nije tačno. Nisam baš čigrast, ali znam po malo - naveo je Banjac.

- Dobro, ja uvek pravim dramu jer u tom trenutku ne vidim kraj i ne vidim da će biti dobro. Mada kada vidim rezultat na kraju, onda sam zadovoljna - dodala je Zmijanac.

Voditelja Ivana Gajića interesovalo je da li je tada pesma bila toliko veliki hit, kao što je danas. foto: Kurir Televizija - Trebalo je tad taj spot da se uradi. Ni dan danas ne rade takve spotove. Iako je spot super i što smo mi lepi kao lutke, pesma živi i dan danas. Na tom albumu je bilo dosta hitova, a ova pesma se povampirila tek posle nekih 10 godina. Sada je ustvari najveći hit - rekla je Zmijanac.

