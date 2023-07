"ANA JE NAJPODMUKLIJA OSOBA U ISTORIJI RIJALITIJA" Bojanića nije iznenadila Ćurčićkina veza s Bulićem: Ispunila je svoj cilj!

Posle Miljana Vračevića javno priznanje veze Ane Ćurčić i Ace Bulića prokomentarisao je još jedan član takozvanog "donjeg doma" "Zadruge", Mikica Bojanić.

foto: Printscreen TV Pink

On kaže da ga nije ga iznenadilo to što su priznali da su u vezi.

- Šta reći što se tiče Ane Ćurčić, o njoj kao osobi, a tek o priznanju da je u vezi s Acom Bulićem?! Uopšte me to nije iznenadilo, koliko se sećam odmah čim je ušla u rijaliti, posle nekoliko dana, zapretila je Zvezdanu, rekla da postoji neko ko je iza nje, ko će da je štiti. Ovo me nije iznenadilo, ali mi ujedno ništa nije ni jasno. Žena je takva misterija! Najperfidnija, najpodmuklija, najpokvarenija osoba koju sam video u istoriji rijalitija. Toliko je kontradiktorna! Ali, ispunila je svoj cilj, znam koliko voli kamere. Nije ušla zbog Zvezdana, niti da spasi taj brak, kakav god da je bio, već da ga ukanali i da mu se osveti - priča Mikica i dodaje:

foto: Printscreen

- Zapamtio sam, neko od gledalaca je pitao Anu kako na njenu bliskost sa Bulićem gleda njegova žena, na šta su ona i Zorica rekle: "Taman posla, ona je tako kul žena, ona sve prihvata", ovo nigde nema, u istoriji rijalitija! Pljuvala je i Zoricu, pa joj se posle priklonila i sve sa njom radila.

Kurir/ Pink

