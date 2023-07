MAJA MARIJANA HARALA JE ESTRADOM A SAD RAZVILA BIZNIS NA MREŽAMA! Posvetila se novom poslu i otkrila - Sve je počelo iz hobija

Maja Marijana pored pevanja odlučila je da pravi nakit. Sve je počelo iz hobija, a kasnije je ovaj biznis razvila na društvenim mrežama.

Kako priznaje, završila je školu za dizajn kože i danas smatra da to nije bila slučajnost.

foto: Ana Paunković

- Završila sam školu za dizajn kože i sad znam da to nije slučajno. Krojačici sam opisala kakvu haljinu želim i za nju je bilo potrebno dosta lanaca. Otišla sam u pozamanteriju koja je odlično snabdevena i tamo shvatila šta će u stvari biti moj hobi. Kupila sam sve i svašta, i počela prvo sebi da pravim nakit, a kasnije i drugim damama. Došla sam kući, sve raširila po stolu, bila sam toliko srećna što ću sebi da napravim konačno nešto što već dugo tražim. Sećam se da su prve minđuše koje sam napravila bile crno-zlatne, raskošne i ogromne i njih sam nazvala “luster” - priča Maja za “Super TV“ i dodaje kako bi volela više da se posveti pravljenju nakita, ali je nažalost često na putovanjima zbog pevačkog posla.

foto: Printscreen/Instagram

- Pravljenje nakita je moj hobi i nemam stalno vremena za to, na putu sam često, ali bih volela jednog dana da mi to bude prioritet i da uživam u perlama, kristalima, lancima... - poručuje pevačica koja u poslednje vreme voli da pravi različite vrste asesoara jer je sve podjednako inspiriše.

- Sve volim, zavisi šta je u tom trenutku u trendu. Minđuše naravno, ogrlice uz vrat, narukvice, nanogice, lanci za naočare... Sve to me beskrajno raduje i opušta - izjavljuje Marijana koju su brojne koleginice podržale u izradi nakita.

- Mnoge koleginice su me podržale. Nataša Đorđević, Ćana, Jovana Tipšin, Jelena Marinkov, Neda Ukraden, Mina Kostić, Ivana Elektra... Spisak je dug, a ja sam im beskrajno zahvalna zbog toga - poručuje pevačica.

Kada je u pitanju njena muzička karijera, Maja kaže da ima u planu da svoje stare hitove oživi novim aranžmanima, kao i video spotovima.

foto: Kurir Televizija

- Osluškujem neke nove numere, ali imam toliko starih pesama za koje planiram da snimim spotove. Neprestano mi stižu poruke da snimim spot za ovu ili onu pesmu. Do sada sam i dosta spotova za stare pesme uradila. U planu je još sigurno sedam ili osam, čekamo lepše vreme kako bih mogla da sve organizujem - ističe pevačica.

Mnogi su tokom 2000. godina komentarisali kako je “Grand“ previše forsirao tubro folk, dok su se danas trendovi u muzici promenili. Mnogi su i tada, a i sada osporavali aktuelne izvođače. Maja smatra da svako vreme ima svoju publiku.

- Nezahvalno je komentarisati nove pesme i nove trendove na estradi. Svako vreme ima svoju publiku i to je normalno. Ono što je najvažnije je da pesme iz vremena 90ih i 2000ih godina i dalje su neverovatno tražene. To znači da je to vreme bilo veoma kvalitetno - zaključuje Maja Marijana za “Super TV“.

foto: Nemanja Nikolić

ĆERKE SU MI NA PRAVOM MESTU

Pevačica Maja Marijana ima dve ćerke Anđelu i Milicu koje se retko pojavljuju u javnosti. Pevačica je Anđelu dobila sa poznatim TV voditeljem Željkom Stefanovićem, s kojim je njena mezimica neko vreme živela. Međutim, brak sa Stefanovićem nije dugo trajao, pa se pevačica drugi put udala za Mladena Šmakića sa kojim ima ćerku Milicu. Kako sada pevačica ističe, posao i ćerke su joj na prvom mestu.

- Moje ćerke i moj posao su mi na prvom mestu, sve ostalo mi je nebitno i prolazno u životu.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

06:01 Maja Marijana na snimanju novogodišnjeg programa