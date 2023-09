OSTAVILA ŠA PA SE RASPADA OD TUGE! Reperova žena objavila srceparajuću pesmu! Ovi stihovi pokazuju kako se oseća nakon RAZVODA

Reper i bivši zadrugar Nenad Aleksić Ša razvodi se od supruge Vanje Aleksić, sa kojom je stao na ludi kamen 20. jula ove godine.

foto: Printscreen/Instagram

Naime, u javnosti se pojavilo mnogo informacija, međutim, Vanja se po pitanju njih nije mnogo oglašava, već je sve informacija davala na kašiku.

Vanja se sada snimala uz tužne boemske pesme, a deo stiha je objavila i na Instagram storiju, pa se mnogi pitaju da li je ovo upućeno Nenadu.

- Noćas mi srce pati, noćas me duše boli, teško je kad se voli, kad ostaneš sam - bio je deo pesme koji je Vanja objavila.

Podsetimo, Ša je ipak bilo malo otvoreniji od Vanje, te je delimično otkrio šta se dogodilo.

- Otišla je pre neki dan, hoće da se razvede. To dugo već traje. Od starta je nije zanimao brak. Ne znam šta da kažem. Ni razlog, ni ništa. Nije postojala prevara, ni sa moje, ni sa njene strane. Meni je najveći šok da sve odgonetnem - rekao je razočaran Ša za medije.

foto: Printscreen

On je potom obrisao sve fotografije sa Vanjom sa Instagrama, nakon čega je i otpratio sa društvenih mreža, a zatim je na Instagam priču stavio fotografiju na kojoj je sam uz tužnu pesmu "Me, Myself and I" čije reči idu:

- O, samo smo ja, ja i ja, solo vožnja dok ne umrem. Imam samo sebe za ceo život, nije mi potrebna druga ruka da je držim. Čak i kad je noć hladna, imam vatru u duši - glase stihovi koje je Nenad Aleksić objavio nakon saopštenja da se razvodi.

Kurir/ Telegraf

