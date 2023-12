MARIJA ŠERIFOVIĆ DALA 200.000 DOLARA DA POSTANE MAJKA! Pevačica nije žalila novac da dobije bebu! Ovo je sve morala da plati!

Marija Šerifović ostvarila je svoj san da postane roditelj uz pomoć surogat-majke, a kompletna procedura je, kako Kurir saznaje, koštala 200.000 dolara. Prosečni troškovi za ovaj proces uključuju kliničke naknade, surogat-nadoknadu, pravne troškove i agencijske naknade.

Deo budžeta ide i za kompenzaciju donatorima jajnih ćelija i lekove za plodnost, kao i putne troškove. Konkretno, proces doniranja jajnih ćelija i formiranje embriona košta do 50.000 dolara, a proces surogata je još oko 150.000, pri čemu surogat-majka dobija 50.000 dolara.

foto: Ata images

S obzirom na to da se Marijin naslednik rodio 2. decembra u Americi, odmah je dobio njihovo državljanstvo. Nakon što se pop zvezda i sama oglasila na svom Instagram profilu objavivši prvu fotografiju bebe, počele su spekulacije o tome kada će Marija i Mario doći u Srbiju. Šerifovićeva nije želela da otkriva tačan datum povratka iz Amerike, rekavši da će sina dovesti u Beograd uskoro.

foto: Nemanja Nikolić, Printscreen

Budući da je na Marijinim profilima na društvenim mrežama najavljen njen novogodišnji koncert 31. decembra na trgu u Zenici, izvesno je da će upravo zbog poslovnih obaveza krajem meseca morati da se vrati kući, a samim tim i da će sin Mario doći sa njom, kao i majka Verica Šerifović, koja je sve vreme uz Mariju u Americi.

foto: Petar Aleksić

Pevačica se posvetila svom unuku i ne odvaja se od njega. Presrećna je jer joj se ispunila najveća želja da njena ćerka postane majka. I Marijin otac Rajko Šerifović ne krije uzbuđenje, a kako je rekao u izjavi za Kurir, rođenje Marija je najveći i najsrećniji događaj u njihovoj porodici. - U šoku sam. Ovim putem želim da vam kažem da sam najsrećniji čovek na svetu i da je ona sve to uradila a da ništa nismo znali. Srećan sam što me je zvala da vidim dete. Posle 18 godina nekako smo uspostavili odnose i ona, a i njena majka Verica su me pozvale da ga vidim - rekao je Rajko.

Ljiljana Stanišić

