"VOZILA JE DROGU, URINIRALI SU PO NJOJ" Iva Grgurić bila u vezi s 40 godina starijim tajkunom, a ovako je STARLETA pričala o njemu

Starleta i bivša pobednica rijalitija "Zadruge" Iva Grgurić povezivana je sa mnogim moćnim muškarcima, a javnost je upoznata sa vezom sa hrvatskim tajkunom Marijanom Šarićem (70).

Svoju prvu vezu Iva je započela sa 14 godina, sa momkom koji je bio dve godine stariji od nje, ali sve se promenilo kada se preselila iz Osijeka u Zagreb, gde je dobila posao kao hostesa u klubu. Tamo upoznaje sledećeg dečka, tajkuna Marijana Šarića, čija je ćerka Lucija učestvovala u šou "Život na vagi".

Njen novi dečko počeo je da izdržava Ivinu prodicu, ali prema njenim rečima za srpske medije sve to joj je i naplatio. Navodno ju je zaključavao u stan, pretio i plaćao ljude kako bi pratio svaki njen korak.

- Taj period života je bio traumatičan za mene, ali i poučan. Tada sam shvatila da više nikad neću zaisiti ni o kome! Mnogi se i danas nalaze u istoj situaciji kao što sam ja tada. Moj obraz je čist, nikada se nisam bavila nemoralnim stvarima, jedino što sam zavislila od drugih. Kajaću se zbog toga dok sam živa! Taj naš odnos trajao je oko godinu dana, a za to vreme živela sam u agoniji - ispričala je Iva za Slobodnu dalmaciju.

S druge strane, Šarić je takođe govorio o vezi sa Grgurićevom i tada je tvrdio da mu je "dovedena kao devojka.

- Vreme je za istinu. Ta žena šta priča javno je totalna laž. Obišao sam ceo svet. Ona mi je dovedena. Bila je puka sirotinja. Bukvalno od sirotice bez gaća sam napravio damu. Žalila mi se i ja sam joj sve najbolje uradio u životu. Imam kompletnu dokumentaciju od lekara. Vodio sam je kod doktora da izleči bakterije i infekcije koje je imala na genitalijama. Nikad je nisam pratio ni uhodio, s njom nemam nikakav kontakt, ali vidim da me često pominje u medijima - pričao je on.

- Iva je tip devojke koja može da se dovede u vezu s podvođenjem, prostitucijom i drogom. To je ona. Ona se bavila svim tim naveliko. Pričale su mi njene prijateljice da je uzimala moj auto i da je vozila dva kila heroina. Ja nisam ni znao šta je to. Njoj je bolje da me ne spominje, jer ja u svom telefonu imam intimne snimke s njom, koja je ona snimila lično, pa je meni kasnije slala. Imam sve dokaze i od doktora kad se operisala, sve sam ja to plaćao i sve sam znao. Znam i more drugih slučajeva gde je to radila i sa drugima, ali ja mogu da tvrdim samo ono što ja lično znam. Sve te snimke ću pokazati javno vama ako bude nastavila sa svojim lažima i demantovanjem - ispriča je Šarić jednom prilikom za Kurir.

- Iva je bila i sa mojim sinom. Eto o kakvoj se ženi radi. Cela diskoteka mog sina, gde pevaju najpopularniji pevači iz Srbije, bila je s njom. Katastrofa šta je radila. Neki momci su je vodili na brod. Moj jedan moćni prijatelj se iživljavao nad njom, urinirali su po njoj. Užas! Oni su joj svi plaćali, od nečeg je morala da živi, nigde nije radila. Ja sam čist ko suza, za sve imam dokaze, nek tuži slobodno za ovo što sam rekao. Nema tu demantija nikakvog - završio je svoju ispovest biznismen.

