ANDREANA ČEKIĆ NE PRESTAJE DA SE BLAMIRA! I dalje tvrdi da je zemlja ravna:"Postoji brod i ne daju da se prođe"! URNEBESNO

Andreana Čekić je svojevremeno šokirala javnost kada je iznela svoju teoriju da je "zemlja ravna ploča".

Sada je gostujući u "Amidži šou", potvrdila da i dalje to misli i to jer ima takav osećaj.

- Argument za to? Osećaj. Ne osećam da se vrtimo ne znam ni ja koliko na sat na otvorenom nekom univerzumu. Još kao mala, kad sam čula da živimo na lopti, bila sam protiv. Nisam nikad prihvatala to - rekla je ona, pa otkrila da postoji brod koji sprečava da se "dođe do ivice":

- Ne može da se dođe do ivice. Zabranjeno je. Rekla sam da su neki momci probali da idu što više prema Antartiku i da je došao brod koji čuva tu i rekli su im da se vrate. Znači, zabranjeno je.

Andreana je potom i istakla da smatra da čovek nije sleteo na Mesec.

