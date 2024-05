"VRATA NAŠEG DOMA ZA TOMINOG SINA UVEK ĆE BITI OTVORENA" Nadežda Biljić o vanbračnom detetu njenog muža

Pevačica Nadežda Biljić karijeru je započela sa 18 godina u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda". Nakon završene srednje Poljoprivredne škole u Valjevu, pevačica se preselila u Beograd i kroz takmičenje doživela veliku popularnost, a njen prvi hit bio je "Ljubavnica". Trenutno radi na albumu prvencu, a za Kurir je pričala o takmičenju, Ceci Ražnatović i vanbračnom sinu njenog partnera Tome Panića.

- Prikupljam pesme, imam uskoro snimanje za još jednu pesmu i spot. Nadam se da će uloženo brzo I da se vrati – ispričala je Nadežda, koja se prisetila samog početka svoje karijere i lepih komentara u drugom takmičenju u kojemje učestvovala "Pinkovim zvezdama", koje je dobijala od Svetlane Cece Ražnatović.

S obzirom na to da ju je Ceca hvalila, zanimalo nas je da li je pevačici žao jer je ona do sada nije angažovala na nekom svom veselju.

- Nije mi žao. Znači mi to što me je uvek podržavala. Verovatno ima odabrane pevače, a ja nisam među njima. Ako me bude zvala, rado ću se odazvati – rekla je Nadežda.

Pevačica se u jednom periodu životu povukla iz medija, a onda je ušla u rijaliti program "Zadruga", kada smo njen život gledali pred kamerama. U rijalitiju je upoznala sadašnjeg partnera Tomu Panića, sa kojim ima sina Longa. Rekla nam je da rijaliti ne predstavlja mrlju u njenoj karijeri, već najveću životnu lekciju.

Najveće sukobe tokom boravka u rijalitiju je imala sa Zoricom Marković, kojoj je, priznaje, sve oprostila.

Partner pevačice Nadežde Biljić, bivši maneken i njen sadašnji menadžer Toma Panić, što mnogi ne znaju, ima dvoje dece. Jednog dečaka dobio je pre veze sa Nadeždom i on trenutno živi i odrasta u Kini. Drugog sina je dobio iz ljubavi sa Biljićevom i od njega se ne odvaja. O ovome ne govore često u javnosti, a Nadežda je sada otkrila da li sa partnerom nekad priča o tome, kao i da li planiraju da njihovog sina Longa upoznaju sa polubratom.

- Iskreno, on je još uvek mali. Kada poraste, zašto da ne. Ja nemam ništa protiv. Vrata našeg doma će mu uvek biti otvorena. Dete ima majku, ali ja kao žena njegovog oca i majka njegovog polubrata mogu samo da mu pružim sve što je u mojoj moći da se oseća kao član naše porodice – ističe Nadežda Biljić.

Milica Stanojević

