STRAŠNO JE ŠTO ZA LUNU GOVORE DA JE RASTURAČICA BRAKOVA: Mnogi misle da će Luna Đogani razdvojiti Aleksandru i Davida, a evo šta kaže tata Gagi!

Gagi Đogani osvrnuo se na navode da između Davida Dragojevića i njegove naslednice Lune Đogani postoji nešto više od prijateljstva, iako je Dragojević u rijaliti ušao sa izabranicom Aleksandrom Subotić.

Lunin otac je otkrio da svakodnevno prati rijaliti, te da ga pogađaju napadi na njegovu ćerku i svakodnevne opaske da će oteti još jednog zauzetog muškarca.

"Strašno je što svi Lunu karakterišu kao rasturačicu brakova. Svi koji ne znaju šta Luni da kažu, napadaju je za to što otima muževe i momke. Oni moraju da shvate da je Luna jedna devojka koja je mnogo jaka i mnogo je toga prošla. To tamo je sve psihička igra i ja ću skinuti kapu svakom ko je psihički pobedi. Ružno je što joj udaraju po porodici i privatnim stvarima koje nemaju veze sa rijalitijem. I uvek se uhvate za to da je ona ljubavnica i otimačica muževa. To je krenulo od Stanije i sad je svi samo udaraju. Ona je u "Zadrugu 2" ušla još ranjiva, nisu ni dva meseca prošla od prethodnog rijalitija", poručio je Gagi Đogani.

On se osvrnuo i na Lunine svakodnevne žustre prepirke sa ocem Aleksandre Subotić, Karađorđem, koji tvrdi da se Luni dopada David.

"Karađorđev brat Srboljub je sve lepo rekao kad je gostovao u emisiji, izneo je celu istinu. Ko će bolje da ga zna ako ne brat, a malo ko ko je u krvnom srodstvu bi imao hrabrosti da tako nešto kaže. Upoznao sam i Karađorđa i Srboljuba na ulasku u rijaliti, nisam očekivao takav nastup Aleksandrinog oca", kaže denser, pa otkriva da s druge strane ima jako lepo mišljenje o Davidu i Aleksandri.

"Upoznao sam Davida i Aleksandru tako što sam ih video i prišao da se javim. To je bio naš prvi susret, uvek su mi bili drag par i oni to znaju. Ja sam čovek koji ume da proceni kome može da pruži ruku, a kome ne. To se jednostavno oseti. Ja i dalje mislim da je David dobar momak i jako kulturan. Jednostavno, dečko za primer. Aleksandra ima dobre manire, naučila je šta je pijateljstvo, ona to možda najbolje i zna u rijalitiju. Toliko toga joj se izdešavalo u životu, a naučila je sve, uvek je u oprezu i nije naivna. Druže se jer su im se poklopile energije, prosto. Na početku se nisu slagali, ali Luna je ispravno postupila, rekla je Aleksandri da je pusti da je zapravo upozna. Aleksandri nije lako zbog Karađorđa, ipak je to njen tata. Mora nekad da prećuti, ne može zbog Lune da uskoči u vatru i da se raspravlja", zaključio je Gagi Đogani, pa progovorio o ćerkinom okršaju sa Tomom.

"Pitaju se svi kako je mogla da udari Tomu. Ona je pokušala lepo da priča sa njim, objašnjavala mu je da je njoj David samo drug, ali eto, on je išao na to da je isprovocira. Prosto nije hteo da se skloni, i ja razumem Lunu. Rekao sam joj da ne nasrće i ja nisam za nasilje, ali on je nju naveo na to, samo da bi bio u kadru, pa po svaku cenu. Na sve je spreman, očigledno", kaže Gagi.

