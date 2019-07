DAVIDA NEMA PAS ZA ŠTA DA UJEDE, ŠIŠTAVAC MALI! Šalje đo*u u zamenu za patike! Ljuba Pantović nikad žešća: Ne može lako u IVANJIČANKINO DRUŠTVO!

Ljuba Pantović navodno je ispričala kako se u društvo u kom se kreće Ana Korać ne ulazi baš lako. Ona smatra da se David nikako neće uklopiti, te da će pre zaraditi batine.

"Ma gde će se uklopiti, šištavac jedan mali. Nema ker za šta da ga ujede. Sa tom jezičinom, vara devojku, ostavlja je preko televizije... To je društvo u magli, ljudi koji se bave Boga pitaj čime, neću da ulazim u to. Njima da treba jezičara koja laprda po televiziji? To ti je sve ono navlačenje, Ana i dalje balansira, ljudima to izgleda glupo, ali nije. Ona se i dalje za*ebava sa narodom, dok će njega neko tako prebiti. Vidim, kao došli sa obezbeđenjem, neki falš sat stavio, on se utripovao. Ja ne mogu da verujem, on je za mene lik koji šalje đo*u u zamenu za patike. Neka plati prvo kazne za radnike na crno, neka stavi fasadu na onu njegovu kuću, pa posle neka glumi nešto", oštra je bila Pantovićeva.

Takođe, ona je otkrila i šta iskreno misli o odnosu Ane Korać i Filipa Mijatova.

"Svi su mi pisali da je bila blamaža neviđenih razmera, pitali su me da li gledam sramotu i da li ima tome kraja. Ja sam još u 'Zadruzi' kad se poteglo to pitanje, rekla Ani da laže, jer neke stvari ne mogu da se odbrane. Ja koristim istu aplikaciju i u opciji 'istorija' možeš da vidiš kad je slato, kome je slato i u koliko je sati, u kom minutu je ta osoba podigla novac i u kojoj ekspozituri. Tu je suština da ona ne priznaje ništa, ona se ne pravda Davidu, nego zastupa svoj stav da neće ništa da prizna. Ti sad možeš da joj dovedeš direktora banke, ona će reći da je to laž i da je on podmetnut i da je špijun. Ja sam objasnila principe po kojima njeno društvo funkcioniše. To je društvo koje se ne eksponira, pogledajte profile tih ljudi... Ana je privukla pažnju na najgori mogući način, kao preljubnica. Ona se družila sa Aleksandrom, a uzela joj dečka. Znači ona će zbog dečka prodati sve, a ti ljudi sa kojima se druži nisu naivčine. Među njima ima ozbiljnih ljudi", ispričala je Ljuba.



