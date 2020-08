MILJANA, DA SE POKRIJEŠ UŠIMA! Majin otac se prevrtao, a tek što je oplela po Šopićevoj: Kulićka besnela koliko je MOGLA

Marija Kulić rešila je da prokomentariše Ivanu Šopić i Marka Janjuševića Janjuša, pa se u jedan program uključila telefonskim putem i krenula da zvoni koliko može. Ujedno, dotakla se i afere rijaliti dvometraša te Maje Marinković, njenog oca, a onda i Karića.

Takođe, ćerku Miljanu nije zaobišla.

"Uključila sam se zbog Ivane i Janjuša. Da li je osmi ili deveti mesec, mi nismo raščistili šta je bilo među vama, to nije zaboravljeno... Sve bi uradila kao Maja, mi smo te tad napadale, uplašila si se i povukla si se. Zaboravila si prstiće, j*bo je i tebe i Maju. Šta je to, šta su "prstići"? Narod je to video! Pogledaj kako ste se doterali jedno za drugo. Vaša ljubav je neostvarena, on tebe voli. Niko ti ne veruje da si zaljubljena u Stefana, i danas si zaljubljena u Janjuša. Nećeš da budeš sa njim posle Maje. Nemoj da se sladiš kada nju pljulju. Ista si kao ona, bila si spremna da uradiš istu stvar. Hoćeš da kažeš da si iskrena, priznala si jer su svi videli, isto bi uradila da se nije on uhvatio sa Majom", tvrdila je Kulićka u "Zadruga, narod pita".

"Ivana bi bila ljubavnica, da sam ja ćutala i da nisam napadala. Ja sam pogrešila, trebali smo da spustimo loptu, da oni urade svoje, pa onda da komentarišemo. Mićo, sram te bilo, što govoriš Miljani 'p. k', ovo nije rijaliti. Miljana, ti si sad ustala sa stolice i nikada više. Miljana, nisi komentarisala Ivanu i Janjuša. Fer je, Ivana, što si poslušala majku kad je ušla. Maja nije poslušla oca, koji se prevrtao. Maja se isfolirala, ja sam htela da joj pomognem. Savetovala sam je. Ja kad sam izašla bila je puštena kao ku*ka sa lanca. Miljana, emocije koje su Janjuš i Ivana imali jedno prema drugom su gore od prevare. Oni sanjaju jedno drugo noću. Vidi kako Ivana sija sada. Ona se spremila zbog Janjuša, smeška se, milo joj je sve. Bila je sa neprijateljem oca Stefana Karića, zna sa kim je bila i šta je sa kim imala. Ivana, ne možeš da komentarišeš druge, kad ti grešiš. Trebalo je da znaš da će Stefan saznati sve kad izađe napolje."

"Janjuš je za mene najgori, što se tiče muškaraca. Mislim da se viđa sa Majom. Za Janjuša ništa nije čudno, čula sam da je varao ženu i pre Zadruge. Od njega se tako nešto očekivalo. Ni jedna normalna neće s tobom biti u rijalitiju. Sa najgorima si, hvališ se time. Našao si Ivanu i Maju. Šta kažeš o Ivani. Prethodna emisja njihova je foliranje. Maja zove Miću. To su sve, Mićo, k*rvinska posla. Janjuše, ti si folirant. Jadna ona koja bude bila sa tobom. Sram te bilo, Miljana, treba da se pokriješ po ušima! Meni nije do smeha! Ni slučajno nigde posle emisije, kakvo kockanje! Jeste li vi roditelji p*čka vam materina kockarska! Ona kod svog deteta, ti kod svog! Svi kući posle emsije", oštra je bila Marija.

"Ja sam rekao da je pi*a sa dva lica. Marija, oni misle da mi njih vređamo. Maja je mene zvala sa telefona mog druga, i javlja se: 'Ej'. Posle toga su se našli na ručku. Ja ne lažem, nego on. Oni idu da se kockaju, Marija, sigurno", oglasio se tada Mića.

"Mića je rekao da goruća tema nismo ja i Zola, već Ivana i Janjuš, a ja mislim da su Maja i Janjuš. Ja večeras ne dolazim kući, pratim Janjuša. Idemo u provod, je l mi sa 100 kila ne možemo da se provodimo? Kakva kocka, ne idemo nigde, ja nisam Maja ni ostale", rekla je Miljana mami.

"Nema potrebe da se vređa Maja, ona nije tu. Ja to neću podržati. Neću dati da se priča o njoj loše. Neću se složiti. U 'Zadruzi 4' ću se družiti sa muškarcima samo. Idemo Miljana i ja u grad, posle emisije", nadovezao se tada i Janjuš.

foto: Printscreen Pink

Kurir.rs, M.G/Foto: Damir Dervišagić

Kurir