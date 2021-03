ŠA NE MOŽE DA SE POMIRI SA TIM DA ĆE MORATI DA SE RAZVEDE OD IVANE: Hteo sam da bude zauvek! Poremećen sam, IĆI ĆU KOD PSIHIJATRA!

Nenad Aleksić Ša je popričao sa Markom Đedovićem i krenuo da kuka zbog toga što će morati da se razvede.

- Ništa ne mogu da nađem ružno što je bilo, sećam se svega - govorio je Ša.

- Pa i moji su se razveli, pa su sad najbolji drugari - tešio ga je Đedović.

- Nikad nisam hteo da budem kao keva i ćale. Hteo sam kad zavolim, da bude zauvek... Ozbiljan sam debil... Ja sam poremećen. Ići ću kod psihijatra kad izađem, da sredim život... - istakao je reper.

Nenad Aleksić Ša ne može da se pomiri sa saznanjem da ga je, po rečima Mine Vrbaški, njegova supruga Ivana Aleksić ostavila. On već dva dana ne prestaje da kuka i da se žali, a nedavno se se jadao Danijelu Višiću.

- Znaš kakva je to devojka, Ivana je najbolja osoba na svetu! Ja ću umreti ako me ostavi. Pustila me kao go*no niz vodu, ej sedam godina - žalio se Ša.

- Ako te voli sedam godina, oprostiće ti - dodao je Danijel.

- Nisi svestan koliko me je sve ovo sje*alo, izgubio sam ženu ej, ja ne mogu da preživim! - dodao je Ša.

