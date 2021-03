NIJE MI SE DESILO DA SE NEKO RAZVEDE ZBOG MENE! Tara pod velikim pritiskom, zabrinula se za OČEVU REAKCIJU zbog titule LJUBAVNICE!

Iako su izgladili nesuglasice, Tara Simov nije bila zadovoljna odnosom sa Nenadom Aleksićem Ša, pa se požalila Sanji Stanković na ponašanje repera.

- U životu mi se nije desilo da se neko razvede zbog mene. Ali me namerno ponižva, juče pokušam da ga zagrlim, on me skine sa sebe. Posle mi priđe da ga zagrlim. Kaže "Zbog ovog grljenja sam se razveo". Da li neko pita da li se mene tata odrekao? Moj tata je zbog moje veze sa Matejom dobio anksioznost, on je ugledan čovek, a sada mu ćerku nazivaju ljubavnicom - žalila se Tara.

- Ne može treća osoba da uradi ništa. Meni je najviše žao tebe i Ivane, ja ga ne prepoznajem - rekla joj je Sanja.

- Osećam se kao krpa. On čeka zvaničnu neku potvrdu - dodala je Tara.

Odnos Nenada Aleksića Ša i Tare Simov u "Zadruzi" mnoge intrigira i veliki broj ljudi, ali i zadrugara, ubeđen je da su njih dvoje zaljubljeni jedno u drugo. Oni ne žele to da priznaju iskreno i otvoreno, ali ono što rade govori u prilog tome da osećanja postoje. To je primetila i Ivana, žena Nenada Aleksića Ša.

Sada se oglasio i brat Nenada Aleksića Ša, Predrag, koji je otkrio šta se dešava napolju.

- Želim da potvrdim da Ivana hoće da se razvede, to je njihova stvar. Ja se u to ne mešam, to će oni rešiti kad izađe. I da zna, šta god da se desilo tamo, mora da izdrži, da bude jak, a mi ćemo uvek biti uz njega kao njegova porodica, da mu pomognemo da sve to prebrodi - poručio je Nenadov brat Predrag za Pink.

