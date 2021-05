KRISTIJAN OTKRIO SVE TAJNE IZ BRAKA SA SUPRUGOM IVANOM: Nije mi davala da viđam dete, SRCE MI SE RASPADALO! Falila mi je INTIMA!

Kristijan Golubović pridružio se Kristini Spalević, pa zajedno sa njom odgovarao na pitanja novinara, koja se tiču njihovog odnosa, a onda je otkrio sve tajne iz njegovog braka.

- Dobro sam sada, mladalački. Sad sam pričao sa čovekom koji mi mnogo znači, grize me savest što sam to uradio Ivani. Ivanu nikad nisam prevario za 8 godina. Pričam o najdivnijem stvorenju koje sam upoznao, nikad je ne bih ni prevario, bio bih najbolji muž i najbolji otac detetu... Svaki moj odlazak i dolazak kući bio bi specifičan. Ja negde u dubini duše nisam bio zadovoljan Ivaninim i mojim odnosom. Totalno nerazumevanje, ona je vrlo brzo i zatrudnela, sudbinski smo se povezali, mi imamo preko 100 brojeva koji su nam se podudarili, najbolje i najnežnije biće, mislim da ne postoji čistija žena na svetu od nje, lek u ambalaži. Kao da sam suspendovan do kraja da joj objasnim... 20 stepeni, vanredno stanje, ona meni kaže da izađem iz kuće, u papučama - objašnjavao je Kristijan.

- Falila je ta kocka što je ona iz 16-tog veka, nije imala takta za mene. To je karma, nemoguće je da u Kraljevu postoji devojka od 15 godina, ja matori konj od 30 i da ona piše referate o meni, a sada je majka mog deteta. Ona je bezgrešna, čista, prava domaćica i žena. Sve je bilo na svom mestu i sve mi je odgovaralo. Konstantno mi je ponavljala sve ono što se desilo sa Stanijom. Sa pravom, ali ne toliko. Ja sam tamo sa Stanijom skidao gaće, pa sa Balerinom, tu su bile i neke devojke koje su odlazile, bile su i gore sa Stanijom, ali meni je sve zezanje, ja sam takvog duha. Radio sam stvari koje su njoj smetale. Odmah mi govori reč "Švalerčina" i onda počnemo da se svađamo oko toga. Danijela me nije kinjila, nego se ponašala kao Kristina, govorila mi je "Idi je*i, samo nemoj da je gora od mene, da me poniziš ili da saznam, da mi se smeju ljudi". A ova, samo da sedim sa ženom i pogledam je, odmah viljuška u oko i onda ide to sa Stanijom... Kad dođem kući, ne priđe žena da me poljubi u usta, nego me pita kako sam, gde sam bio. Atmosfera je kao da moram da pazim kako ću prići toj porodičnoj situaciji. Falilo mi je intime sa Ivanom. Ja bih imao minimum troje dece da je ona želela. Mnogo se vezala za Veru, za svoje prvo dete i zatvorila se. Ja sam i ovoj (Kristini) rekao, njoj će život posle mene biti dosadan. Sa Ivanom sam morao polako da idem. Ja joj priredim za rođendan iznenađenje, on mene pita koliko sam to platio. Oduševi se, ali odmah pita koliko je koštalo i kaže da joj nije trebalo. Pa, neka me poljubi, neka padne neki se*s. Sa njom sam morao da prestanem da budem Kristijan Golubović i budem pristojan muž, otac, rijaliti igrač. Najbolje da budem kao Mišel, ali moj duh je drugačiji. - govorio je Golubović.

- Ovo derište (Kristina) nije normalno, veći je degenerik od mene. Ima moje fore, ja prepoznam sebe kad sam bio mlađi. Ja već sad vidim da me konta 100%, to je ta energija, kaže i uradi baš ono što treba u momentu. A ne neke druge stvari, sačuvaj me Bože, kao da sam je ja učio nekim stvarima - rekao je Kristijan.

Voditelj ga je zatim upitao za period kad je Kristijan bio u zatvoru, a supruga Ivana mu nije dozvolila da vidi dete:

- Govorila mi je da je tamo prljavo, da ne želi da prljavi stražari pipaju dete. To je postalo mučenje, posle dve godine je i ona prestala da dolazi u zatvor. Poseta je izgledala tako što je ja držim kao orlića, kako ne bi sela na ono prljavo, Ja legnem, ona legne preko mene i ja se tako ukočim, eto, tako. Možda sam ćerku čuo par puta preko telefona tada, srce mi se raspadalo na trista komada - opisivao je Kristijan.

