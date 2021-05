BIĆEŠ MOJ CEO ŽIVOT, INAČE ĆU TE UBITI! Maja žestoko zapretila Janjušu, on nije znao šta ga je SNAŠLO! (VIDEO)

Nakon emisije, Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš su pričali, a ona mu je zapretila.

- Zašto vređaš devojku koju voliš, a kada se skloni, patiš za njom? - glasilo je pitanje.

- Ne patim za njom, patim za drugim stvarima, razmišljam o tim stvarima. Ne patim uopšte za njom. A vređanje je nastalo zbog stvari koje je radila. Kad se osamim, razmišljam koliki sam debil - rekao je Janjuš.

- Maja i Janjuš su za mene isti. Maja pokazuje da joj je stalo do veze kada je Janjuš ostavi, Janjuš to malo bolje prikriva. Njoj sve odgovara to da radi, ona je kvarna kao kvaran zub. Kadropaćenica. A on joj sve dozvoljava - istakao je Lepi Mića.

- Janjuš vređa sve nas kada mu nešto da kažemo da će da ode kod Maje, a vrati se kod nje odmah - govorila je Matora.

- Zato ga ljudi gledaju kao budalu - istakla je Sandra.

- Kenan je rekao da misli da oni sve odovaraju - istakao je Milan.

- Sve loše pričaju jedno o drugom, a onda kada ih pitamo što se mire, oni pričaju da je to jer se vole. Zato će ljudi da govore da su kadropaćenici. Gleda u kameru, to stoji, čak i van kadra. Ali ne plače, seda kod Dragane, vidi kameru i kreće da plače - istakla je Sandra.

- Dajte, molim vas, ko da ljudi ne znaju kakav je naš odnos godinama - rekla je Maja.

- Jedva su dočekali da stupe komunikaciju, za dva sata će spavati zajedno - dodala je Dragana.

Maja Marinković je sve vreme nakon emisije u rehabilitaciji razgovarala sa Markom Janjuševićem Janjušem. Ona je sve vreme pokušavala da natera Janjuša da se pomire, što je on odbijao.

- Bićeš moj - rekla je Maja

- Neću, rekao sam ti već Majo - rekao je Janjuš.

- Bićeš, veruj mi da ćeš biti ceo život moj, inače ću te ubiti - proučila mu je Maja.

