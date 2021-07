MILJANA KULIĆ RAZOTKRILA NAJVEĆE LJIGAVCE U BELOJ KUĆI: Janjuš se kune u dete i pravi PRLJAVŠTINE, a Borivoje psuje i VREĐA! VIDEO

Miljana Kulić je tokom rijaliti "Igre istine" otkrila je ko su za nju najveći ljugavci u Zadruzi.

Kulićeva je, kao i obično, bez dlake na jeziku dala svoje mišljenje.

"Prva je Ermina. Ničiji je prijatelj i svačiji, dobar je manipulator. Onda Kristina, jer je ušla u odnos sa Kristijanom. Meni se to ne dopada. On me je dosta psovao. Dalje, Sanja, sada se svako pi*a po njoj, bolje da se kaže da je sve folirala. Pod četiri, Jovana misica, koliko je kontradiktorna i koliko laže. Psuje me, a njoj to ne priliči, smatrala sam je mnogo drugačijom devojkom. I peta je Mina, jer je prešla preko onih stvari i reči Filipa. Izabrala je najgore za sebe, posle će dolaziti u emisiju", rekla je Miljana.

foto: Printscreen

"Pod jedan od muškarca, Janjuš. Iako zna kako će Maja da reaguje, a on radi suprotno. Kune se u dete zarad budalaština koje pravi. Drugi je Ša, jer je povredio najvoljenije biće i lepa kao lutka. Dala sve od sebe, radila je, a ti si je ponizio. Treća je Borivoje Marinković. On psuje i vređa, prema Milici isto, ona je sve dala od sebe. Onda Janjuš i Kenan, jer ga nikad nisam uvredila, mislila sam da je dobar i kulturan. Kad je hrana u pitanju, baš me je razočarao, postao je škrtica kao Rialda. Stefan Karić je šesti ološ, nikad neću da zaboravim kad sam prolila suze zbog tebe", nastavila je Miljana.

Kurir.rs/K.Đ.