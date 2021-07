NIKAD EMOTIVNIJE IZLAGANJE MATORE Kroz SUZE otkrila u kom trenutku joj je bilo NAJTEŽE: Sanja mi je najveća ljubav i najveći PORAZ

Jovana Tomić Matora je ustala za crnim stolom i ispričala svoju emotivnu priču, pa kroz suze otkrila otkrila u kom trenutku joj je bilo najteže.

- Uvek se pamte ti neki emotivni trenuci, imali ste ih svi, lomove padove... Matora, dobar dan, ja sam te podigao da popričamo o tvojim najemotivnijim trenucima ovde - rekao je Milan.

- Najgori trenutak koji neću zaboraviti, zbog koga me je sve bolelo, a ja sam neko ko nikad ne odustaje, a to je kada je Sanja ono započela sa Anđelom. Tad sam shvatila da mi je bilo krivo što se nisam ni napolju borila, a opet, možda je tako i trebalo da bude, da ona to ne zaslužuje, svakakva osećanja... - govorila je Matora.

- Meni je život ovo, ne mogu da pričam o nekoj drugoj vezi. Ja nju gledam kao svoju najveću ljubav, ali isto tako će mi biti i najveći poraz. Baš zato što njenu ljubav nisam imala sto posto, možda se ovako osećam. Kao da ništa nisam mogla da uradim. Mislim da me je volela kao čoveka, ali kao partnera... Moja i njena ljubav ne može da se poredi. Najteži trenutak mi je bio kad su se oni ljubili i ja sam ih gledala, nisam htela da bežim jer ću ispasti kukavica - rekla je Matora.

- Ja nisam gajila nadu da ćemo se pomiriti. Nisam joj verovala za priču za Cara, jedino za Anđela. Bila je žurka, Jovana je ustala i branila je Sanju, posle sam je pozvala i rekla joj šta osećam, ona je prvi put bila iskrena prema meni. Rekla mi je da sve što se dešavalo sa njim, da je krila i da se odala kod Jovane. Mislila sam da možda oprostimo jedna drugoj, ali od tada ne. To veče nisam mogla da spava, čak me je i on ubeđivao da on nije zaljubljen u nju, nego im je kliknulo. Ne znam kako sam izdržala taj klip poljupca. Volela sam je kao Boga, ne kajem se - nastavila je Matora.

- Prvi put se osećam odvratno prema nekome, jer nemam emociju, a hoću da nastavim dalje. Ja nju razumem, i ja sam imala najveću ljubav pre nje, znam koliko mi je bilo teško neke stvari da zaboravim. To sa Anđelom, nisam osećala ništa prema njemu, desilo se odjednom. Jesam bila nekad neiskrena, jer mi je bilo lakše da kupim mir, ali je to preraslo u neke svađe - govorila je Sanja.

- Ja sam tebe još uvek volela kad se dešavalo to sa njim, je l' ja nemam pravo da mi bude teško? Ti mene optužuješ za nešto, ali takva sam, iskrena, misliš da sam htela da imam slomove i da se bacakam zbog tebe ovde? - govorila je Matora.

