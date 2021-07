OPASNE OPTUŽBE LEPOG MIĆE: Matora navodi devojke na INTIMNE ODNOSE! Nastala nikad veća POMETNJA! (VIDEO)

Rialda Karahasanović komentarisala je svima zanimljiv odnos Sanje Stanković i Jovane Tomić Matore.

To je bio razlog i sukoba Matore i Lepog Miće.

- Meni dođu na isto. Sanja je imala odnos preko puta Matore, meni je to morbidno, s druge strane je Matora imala odnos sa Monikom, a Sanja je to gledala. Matoroj teško pada to što Sanja hoće da krene dalje, ali je suštinski i ona krenula svojim putem. Sanja joj takođe daje povoda, odgovara na ta peckanja. One su meni apsolutno iste, izgledaju mi kao da će se pomiriti - govorila je Rialda.

foto: Printscreen

- Matora meni prija, ali ne muvamo se, ona mi ne govori da ćemo mi biti zajedno. Fali mi pažnja i ljubav, tako da se češkamo, obe to potenciramo. Kod mene je sve neizvesno, nikad se ne zna, za sada ne planiramo ništa, samo se družimo, ali ko zna šta može da mi pukne u glavi - priznala je Aleksandra.

- Sada je bila iskrena, prijamo jedna drugoj, ako se ikada bude desilo nešto, desiće se zato što to tako treba. Fali mi pažnje i prija mi, crta mi, pravi mi kikice. Aleks je rekla Mići da nije lezbejka, ali da je imala iskustva sa ženama - smejala se Matora.

foto: Printscreen

- Ne, ti je praviš lezbejkom! Ti si, Matora, najveća podg*zna muva, ja ti želim muža i dete - vikao je Mića.

- Što lažeš da si mi prijatelj?! Devojke su slobodnog duha, žele da probaju nešto novo. Monika mi je sve pričala, želeo si da nas razdvojiš! Matori homofobičaru - pobesnela je Matora.

foto: Printscreen

- Ti meni govoriš da me se stidiš, a ona je sa Carem imala iste postupke - umešala se Sanja.

Kurir.rs/K.Đ.