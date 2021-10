MILICA KEMEZ OPLELA PO DALILI DRAGOJEVIĆ KAO NIKAD DO SAD! Žestoko je isprozivala zbog odnosa sa Carem, a onda spomenula i DEJANA!

Odnos Dalile Dragojević i Filipa Cara trenutno je goreća tema u Beloj kući, a javnost pomno prati svaki njihov korak. Tim povodom oglasila se Milica Kemez koja je imala žestoke konflikte sa Dalilom u "Zadruzi 3".

Podsetimo, Dalila je u trećoj sezoni Milicu dovela do nervnog sloma kad je izrazila sumnju u njenu tešku životnu priču.

- Što se Dalile tiče, ja sa njom nikad nisam mogla da funkcionišem. Ona je za mene manipulator, ne volim žene koje su kao muškarci i koje se konstantno svađaju. Mislim da je odleipa za Carem. Biće zajedno u "Zadruzi" ili van nje, ali naravno, to će njega jako brzo proći. Njeno nadmeno ponašanje mi je fascinantno. Očigledno je da ima taktiku, ide joj dobro za sad. Traži, izaziva perfidno Dejanove reakcije, a onda mu kao nabina na nos nešto. Ne izgleda mi tužno, s obzirom na to da joj se brak raspada. Svesna je ona šta je najgledanije i to dobro gura. Iskreno mi je žao Dejana. On mi je uvek delovao kao mnogo bolja osoba. A da ne komentarišem Matoru i Sandru, koje ne izbijaju Dalili ni iz d*peta, ni iz kadra. Fuj. Uvek sam mrzela nepravdu i različite kriterijume. Mene su zbog pogleda unutra razapinjale te dve iste - rekla je Milica.

- Prešla je sa opasnog da crta obrve na tužno, ali to samo jednom prolazi u Zadruzi. Ove sezone pobeđuje muškarac. Ili ja, ako se odlučim da uđem - dodala je Kemezova.

