DEJAN KONAČNO OTKRIO KAKO GA JE PORODICA IZDALA: Ja kada jednom precrtam, to je KRAJ! Bio sam odbačen u RANIM godinama! (VIDEO)

Dejan Dragojević otkrio je detalje sukoba sa porodicom i zbog čega se oseća kao da su ga svi izdali.

Dalinin muž rekao je da je stavio tačku na sve, kao i da su ga majka Biljana i David izdali.

- Dođe u emisiju kao podrška Davidu, a mene ni ne spomene. Išlo je korak po korak gde sam se polako hladio. Ja to doživljavam i ovde, ali polako. To su mi dve različite osobe. Psihički verujem, pa me uspomene vrate. To je ono gde se ja lomim sam sa sobom. Ja gde stavim tačku, to je kraj. Ja mogu da stojim ovde i može da se desi. Najgore mi je kad me želudac zaboli. Čim na sekundu zastanem, pukne me neki fleš u glavu. Ja sam maltene bio odbačen od strane svojih u tim ranim godinama, gde je Dalila to popunila - rekao je Dejan.

foto: Printscreen

- Imam sebe ali pogubljenog. Sebe kad budem pronašao biće najbolje. Videćete totalno drugu osobu, ali mi treba taj ventil. Kad budem sebe oslobodio blokade biće sve normalnije - rekao je Dejan.

- Ja kad pričam o tome nemam nikakav osećaj, a dok pričam o Dalili imam. Kada su mi najviše trebali, zaboli su mi nož u leđa. Voleo bih da, ako dobijem dete, to bude odnos kao Karić sa svojim ocem, a kad bih imao ćerku da me voli kao Dalila svog oca. Oni su dolazili i sa mnom vodili borbu. Ja nikada nisam napravio grešku i nije mi ostalo prostora za kajanje. Ja nisam ništ aloše uradio, ispao sam čist. Nema potrebe za bilo kakvim kajanjem, niti da ja sad plačem i zovem - rekao je Dejan.

foto: Printscreen/Pink

- Bude mi nekad teško i Dalila mi je govorila da ne može da veruje da neko neće da se čuje sa majkom. Ona je bila pozvana na rođendan, pa sam se i sa Davidom izmirio, pa je on ušao ovde i pozdravljao Anu. Ja kad sam ušao, keva se uključivala u studiju. Niko ne zna šta je bilo duboko o tome. Meni su oni tada okrenuli leđa i tada mi je Dalila bila tu. Mene niko nije pitao da li sam ja zdrav i prav. Bila je jedna situacija gde sam hteo da sednem u kola i odem u Veternik, al sam shvatio, što bih ja bio ovca? Niti sam ja trebao njima kroz ove godine, niti oni meni - rekao je Dragojevič.

Kurir.rs/K.Đ.