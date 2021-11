DALILA TRUDNA SA CAREM?! Dragojevićeva priznala čega se najviše PLAŠI i šta moli BOGA! (VIDEO)

Dalila Dragojević je razgovarala sa Martinom Petrović i Anđelom Đuričić. Naime Dalila im se poverila o sukobima sa Filipom Carem koje su imali dok je nije ostavio zbog Maje Marinković. Dalila je otkrila zadrugarkama da sumnja da je trudna ali da to ne bi volela.

- Ja ne mogu da verujem šta mi se desilo, meni je Luks rekao šta se desilo, a onda sam se setila šta mi je radio u hotelu. Ona je vikao kako sam d*olja, da će diskvalifikovati, da me je je*ao, svr*avao u pi*ki - rekla je Dalila.

- To ti je govorio, au... - dodala je Martina. - On je nakon toga pružio ruku ruku Dejanu da mu se izvini za sve, ali Dejan nije hteo. I zamisli nas Mića pomiri posle toga, ja ne mogu da verujem - pričala je Dalila.

foto: Printscreen

- Ja ne znam, ja po prvi put molim Boga da nisam trudna, samo da mi se to desi - govorila je Dalila. - Pa ček, jel jeste to uradio - upitala je Martina. - Ma jeste i to koliko puta - rekla je Dalila.

- Jao, samo ti to treba, pa je l ima neka tableta da popiješ - upitala je Martina.

- Ma nema sada ništa, samo da nisam, i Luks mi kaže molim Boga da nisi tudna - pričala je Dalila.

- Jao, nadam se da nećeš na abortus, mada to možeš u prava dva meseca - dodala je Anđela.

