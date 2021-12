DALILIN ROĐAK OTKRIVA JEZIVU ISTINU: Mujićka je Dejana uvukla u opasnu SEKTU, svaki dan je morao da radi ove RITUALE

Dalila Dragojević pre skoro četiri godine nagovorila je Dejana Dragojevića da se pridruži pokretu vehabija i samim tim postane deo najbrojnije islamske sekte. Naime, njen otac Huso navodno se već godinama delariše kao vehabija, pa Dragojevićeva smatrala da je to odraz muževnosti i da bi njen muž trebalo da bude deo te zajednice.

"Dejan slepo veruje Dalili i sluša je šta god kaže. Pa i nakon svega što mu je učinila, tu je za nju i kao da su mu oči na ledima. Naravno da je želeo da joj se dokaže, zbog toga je odlučio da se priključi sekti. Ona se plašila kako će njen otac prihvatiti Dejana pošto je druge vere, a onda kada su se upoznali i kada je Huso video kakav mu je zet, Dalila je odlučila da ih još više spoji. To je još jedan od razloga zašto ga tast toliko ceni i voli, pa ga stavlja ispred sopstvene ćerke. Pripadnici tog pokreta, tačnije sledbenici vehabija, ne smatraju sebe sektom, ali zvanično to jesu.

Selefje jesu najbrojnija sekta u Bosnii Hercegovini, ali islamska zajednica ih toleriše iako ih ne priznaje. Oni imaju neke svoje običaje i rituale, ali opet ne idu do krajnih granica i brutalnosti koje neki rade, nisu ekstremisti. Mnoge vehabije ženama brane kontakt sa bilo kim, ne idu u rat i vrlo su okrutni, što nije slučaj sa Dalilinim ocem i Dejanom, ali to što su zatvoreni u svom krugu porodice i nemaju prijatelje jeste jedna od odlika ove sekte. Dejan se redovno klanjao u džamiji, ne pije alkohol, ne jede svinjetinu, posti ramazan islavi Bajram. Sve je on to zbog Dalile uradio", kaže za Svet Mujickin rođak.

"Znam da se od brata i majke udaljio kada su mi primetili njegovo čudno ponašanje. Misim da je David na sve načine pokušavao da ga izvuče iz toga, a to mu nije pošlo za rukom. Pa nije Bilja bez razloga rekla: "Dejan je pet godina u sekti", ona sve zna. Videli su njegu drastičnu promenu i sve im je bilo jasno. Zato Dejan kada priča o porodici nikada ne pominje tačan razlog svađa i sukoba. On se potpuno priklonio Dalilinoj porodici i odrekao se se svoje, izbrisao je iz glave što je nkad bio i krenuo u nov život. Ta sekta i ti ljudi su mu isprali mozak.

Daliin otac Huso Mujić priznao je još pre pet godina da se nalazu pokretu vehabija.

"U našem kraju nema vehabija, ali ima nas koji smo takozvane vehabije. Ja sam jedan od pripadnika tog pokreta islama i tu sam od 1993. godine", rekao je Huso.

