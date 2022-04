CAR RASKINUO SA DALILOM ZBOG ALEKS! Dragojevićka progovorila o Dejanovoj devojci, nastao OPŠTI KOLAPS: Filip se obrušio na nju!

Dalila Dragojević morala je da komentariše Marka Janjuševića Janjuša i Aleksandru Nikolić na nominacijama u Zadruzi, pri čemu se posvađala sa Filipom Carom, pa su oni prekinuli svoju vezu.

foto: Printscreen/Pink

- Ja ću krenuti od Janjuša. Bila sam uvek sa njim u top odnosu, jednom sam ga iznap***vala. Svih ovih sedam meseci mi nije rekao ni jednu ružnu reč, ne znam da li je neto pričao protiv mene sa strane. Dosta puta mi je dao neke savete, a kad bi mi dao savet, uvek mi kaže da ga neću poslušati. Poslednji put kad smo raskinuli, baš sam sa njim pričala. Što se tiče ove sezone, taj odnos koji mu je krenuo u trećoj sezoni, on je kriv za njega i sam je verovao u to da može da popravi sve. Meni je on stvarno super. Uvek sam se nasmejala na njegove fore. Zabavan je i zanimljiv je, ali je na minimumu - rekla je Dalila, pa je prešla na Aleks:

foto: Printscreen/Pink

- Što se tiče Aleksandre, ja sam je dočekala na prijateljski način. Bilo mi je drago da me je sklonila dva puta. Kad je ušla, dočekala sam je lepo i tako je ostao taj odnos, sasvim korektno. Desilo se, šta se desilo, kad sam bila u ludilu i kad je krenulo to muvanje sa Dejanom. Napala sam je posle žurke, ne znam da li sam je uvredila ne mogu da se setim, ali to uopšte nije bilo lepo sa moje strane. Posle toga nismo imali ni jedan sukob, jeste bila situacija kad je rekla da smo odroni, pa smo se umešali i Filip i ja. Ne gledam je tim očima, ne znam zašto bi mi smetala. Ne primetim sa njene strane neku averziju prema meni i u "Magazinu In" smo bile korektne. To što ona ima izlaganje da ima neki strah i tu te razumem, jer se meni dešava nešto slično. Juče sam imala priliku da čujem tvoju raspravu, gde si rekla Dejanu da može to sa ološima sa kojima je navikao. Pronašla sam se tu, jer sam ja bila sa njim pre njega. Nisam odreagovala tada, ali samo da ti napomenem da nema potrebe da me nazivaš ološem, odronom niti smetnjom, jer ja imam druge ciljeve - pričala je Dalila, pa je Aleks prekinula:

- To ja možda kažem u afektu. Generalno kada se raspravljam to radim, ne smatram da si mi ti smetnja. Rekla sam da se plašim i da me je strah da ima emociju prema tebi - ubacila se Aleks.

- Neću da komentarišem tvoje učešće, ne intresuje me, neću da te žalim, jer mi nisi niko i ništa. Nit je mene iko žalio, nit sam očekivala da me neko žali - rekla je Dalila.

- Eto, vidi se tvoja averzija prema meni sada - rekla je Aleks.

- Okej, Aleksandra. Završila sam, nema potrebe da nešto pričam. Ako je razumela Filipa, ne znam zašto ne bi mene. Poslaću Aleksandru, a sačuvaću Janjuša - rekla je Dalila.

foto: Printscreen/Pink

- Rekla si da ona ima i dalje averziju prema tebi - rekao je voditelj.

- Moje mišljenje je da je zbog Filipa više nego zbog Dejana. Naravno da joj neće prijati kad neko priča o meni, a averzija se čuje. Nešto ima i nešto ne štima - rekla je Aleks.

- Ja biram reči ne sad što se tiče izlaganja, da ne bi zasmetalo Filipu. Kad Filip ima izlaganje, on ne bira reči - rekla je Dalila.

- Šta sam sad je***u mater pogrešno rekao? Daj da odmah rešavamo, gde ovu ženu sputavam? Nigde je ne sputavam, nikada, samo sam joj rekao da sebi ne radi konflikt. Je l' nećeš da izađeš da rešiš problem? E nećeš imati prilike ni da rešiš - drao se Car.

- Ja kad treba da pričam o svojim odnosima, meni nije dozvoljeno, a on priča kako želi. Tako da, biram reči, ne mogu da kažem kako jeste. Ne prija mi da slušam neke stvari. Hiljadu puta sam mu rekla da mi smeta kad spominje bivše odnose. Krivo mi je za neke stvari. Promenim se skroz, ne komentarišem Dejana. On konstatno živi u prošloj godini, je**ga ja ovde živim sa njegovih 4 bivših devojaka - rekla je Dalila.

foto: Printscreen/Pink

- Vidi, da ti objasnim neku stvar. Kad te zovem da pričaš sa mnom, ustaneš i dođeš, jer drugu priliku nećeš dobiti. Šta ti je smetalo u mom izlaganju? - rekao je Car.

- Pričao si koliko je tvoj odnos trajao - odgovorila je Dalila.

- Da, rekao sam da sam proveo deset meseci sa njom kao bos po trnju. Šta treba, da izmislim nešto? Ti si nedorečena, ti nešto započneš. Nemoj od mene da tražiš svađu. Koji problem imaš sa mnom? - govorio je Filip.

- Ti si tražio svađu - dodala je Dragojevićka.

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)