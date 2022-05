ZAUSTAVITE NASILJE PSIHOPATE CARA NAD DALILOM: Emina Mujić apeluje za pomoć kako joj ćerka ne bi ZAVRŠILA TRAGIČNO!

Dalila Mujić i Filip Car još jednom su u "Zadruzi" imali žestoku svađu, koja je kulminirala tučom.

foto: Printscreen/Zadruga

Njihova rasprava zbog međusobnog nepoverenja i Dalilinog odnosa sa Anđelom Rankovićem trajala je satima. U jednom trenutku Car je odlučio da izbaci Dalilu iz izolacije, te je skočio na nju, počeo da je gura i vuče po podu. Mi smo zato pozvali Dalilinu majku Eminu Mujić, koja je za Kurir prokomentarisala najnoviju tuču ovog para.

- Ne bih ja puno o psihopati, jer psihopata ostaje psihopata! Samo ću reći, a mislim da je vreme, da i vi napišete u vašim novinama, i to na naslovnoj strani: Stop nasilju nad Dalilom od strane psihopate! - poručila nam je Emina, a onda iznela i svoje mišljenje o Carevim pretnjama da će nju i njenu ćerku poklati i podaviti:

foto: Printscreen/Pink

- Ovo što gledamo je čisto nasilje nad Dalilom i na to ne treba da se ćuti. Šta da dođe do ubistva? Ko će tad biti kriv i ko će odgovarati?! Nasilnik je proteran iz Hrvatske i već dve godine sprovodi nasilje na televiziji. Ako je ovo za gledanje, a da se ne reaguje, onda su svi za osudu! Ubice u zatvoru leže, pa niko ne sme da vrši nasilje nad njima. A šta je to Dalila uradila da bi je ovako terorisao jedan psihopata? Pustiću još ovaj dan da vidim kako će proći, a onda ću ja da preuzmem mere predviđene zakonom. Dosta sam ja ćutala svima. Smešna mi je njegova izjava, jer ne treba dolaziti u Tuzlu, doći ću ja u Beograd, pa i u Crikvenicu. Za mene je on jedna nula - završila je Dalilina majka za Kurir.

foto: Printscreen/Youtube

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)