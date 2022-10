NIKO NE SME DA SE IGRA SA UŽIČKOM STANIJOM! Slađa pobesnela na cimera, rešila da ga POSTAVI na svoje MESTO (VIDEO)

Slađana Lazić sedela sa Aleksandrom Momčilović, Sanjom Grujić i Tamarom Ćosić i ogovarala Božu Džonsa.

Naime, ona je i dalje šokirana time što Boža nije hteo da uzme njen spisak za prodavnicu i da kupi umesto nje:

- Ja ga zamolim da mi kupi stvari sa spiska, on meni kao neću, a ja mu davala hranu - rekla je Slađa.

- Ma, on je iskopleksiran, kao dobio temperaturu jer nije bilo pitanja za njega - dodala je Aleksandra.

- Me zezaš, on meni nije hteo da kupi jer me je Marinković napu*io. E, sa mnom tako neće moći, ja ću ga postaviti na svoje mesto - dodala je Slađa.

