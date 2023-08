MIKI ĐURIČIĆ ODVEO ĆERKICU DUNJU U ZOO-PARKU! Pomaže trudnoj ženi Angelini! Ona je profesorka, a tek da čujete šta mu je SVASTIKA

Miki Đuričić posetio je sa ćerkicom Dunjom jedan zoo-park u Vojvodini. Njih dvoje su i te kako uživali, pa je Miki naslednicu vodio da vidi kaveze sa životinjama, a nisu propustili priliku da se opuste na ljuljaškama i drugim stvarima koje su tu bile za najmlađe.

Ekipa "Paparaco lova" zabeležila je njihove zajedničke momente, a činilo se da mi je baš sve potaman.

foto: Paparaco lov

Miki Đuričić (46) je pre tri godine postao otac devojčice, dok je njegova supruga Angelina ponovo u drugom stanju i očekuju sina. Angelina je po zanimanju profesorka i ne pojavljuje se u javnosti, a ono što se dosad nije znalo jeste da mu je svastika doktorka.

Miki o svojoj supruzi i braku retko pričao.

- Moja žena i ja imamo porodicu, možda nemamo odnose kao kad smo bili mladi, ali se poštujemo. Ti kada prevariš nekoga, nisi obrukao muža ili ženu, nego sebe. Ja imam sreće, koji sam prošao sve. Nisam bio ljubavnik, ali sam imao žene i to. Ja sam se oženio u 43. godini, ni to nije baš dobro. Mene ne može to sad da povuče tako. Ja sad imam nešto o čemu bi trebalo da pričam - rekao je zadrugar jednom prilikom za "Premijeru".

kurir.rs

Bonus video:

01:39 Miki Đuričić pokazao unutrašnjost doma