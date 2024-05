OTKRIO PAKLENI PLAN STANISLAVA KROFAKA Taki se oglasio nakon raskida i udario na bivšeg zeta, u sve je umešana i Miona

Maja Marinković imala je žestoki sukob sa Stanislavom Krofakom nakon čega su i raskinuli.

- Nasilnik polako pokazuje svoje lice. Uvek sam bio rezervisan, ali sada nemam više nameru da ćutim. Pre svega, on je jedan običan prevarant. Jedno priča, drugo radi, a treće misli. Maja i pre deset dana rekla da on nije onakav kakvim se predstavlja. To je jedan običan vodoinstalater... Zapušilo mi se nešto po kući, taman da ga pozovem da mi to sredi. Koji crni biznismen, on je jedan običan kreten. On se kune u dete, pa uradi suprotno. Kontradiktoran je, pokazao je ko je i šta je. Moja ćerka ga je otvorila kao konzervu, pokazao je ko je i šta je - rekao je on.

foto: Printscreen YouTube

- Kakvo crno pomirenje, oni su dva sveta različita. Do sada sam bio suzdržan, ali više ne želim da ćutim. Uveren sam sada da je on u dogovoru sa Mionom. Ne bi me čudilo da njih dvoje završe ponovo zajedno nakon što se rijaliti završi. On je namenski seo pored Maje, to je jasno kao dan nakon svega. Sigurno je nju pikirao, jer je ona Maja Marinković - zaključio je Marinković.

Inače, Stanislav Krofak je u Elitu ušao kao bivši dečko Mione Jovanović, kog je ostavila zbog veze sa reperom Nenadom Aleksićem Ša.

Maja Marinković je inače juče tokom svađe istakla da ju je Stanislav Krofak terao da gase kamere kako bi imali intimne odnose.

Kurir.rs/Pink.rs/preneo I. L.

