SUTRA TAČNO U 11: Otvara se deonica Miloša Velikog od Surčina do Obrenovca! Od Beograda do Čačka za SAT

BEOGRAD - Deonica auto-puta "Miloš Veliki", od Surčina do Obrenovca, biće otvorena sutra u 11 sati, a otvaranju će prisustvovati i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Deonica je duga 17,6 kilometara i povezaće auto-putem ceo potez od Beograda do Čačka od 120 kilometara.

Završetkom i tog dela auto-puta "Miloš Veliki" od Beograda do Čačka će moći da se stigne za oko sat vremena.

Novi autoput ima ukupno 12 mostovskih konstrukcija, raspona od 11 do 1.581 metra, kao i dve velike petlje Surčin i Obrenovac.

Najveći most kod Obrenovca dužine 1.581 metar i širine 29 metara, na ušću Kolubare u Savu, urađen je sa 27 stubova i 33 raspona, a ugrađeno je 88.000 kubika betona i više od 11.500 tona aramature.

Takođe, u trasu auto-puta od Surčina do Obrenovca ugrađeno je više od 2,7 miliona kubika peska i oko 190.000 tona asfalta.

Veliki most kod Obrenovca sastoji se od južnog i severnog pristupnog mosta, kao i glavnog mosta koji je građen sistemom "krletke", što podrazumeva istovremenu izgradnju pristupnih mostova i spajanje prema glavnom rasponu koji je dugačak 185 metara.

Raspon između stubova na mostu je 275 metara.

Taj most je u junu ove godine spojio surčinsku i obrenovačku stranu, to jest obale Boljevaca i Bariča.

Inače, na tom mestu se nalazi i najveći plovni put Save u širini od 150 metara.

Otvaranjem autoputa od Surčina do Obrenovca, autoput "Miloš Veliki" će preko Surčinske petlje biti povezan sa Koridorom 10 i Beogradom.

Deonica je podeljena na pet sektora: pored izgradnje mosta, podrazumeva nadzvožnjak preko pruge Ostružnica - Batajnica, kao i dve petlje Surčin i Obrenovac.

Petlja Surčin povezuje novu trasu autoputa sa obilaznicom oko Beograda odnosno budućim putem od Novog Beograda do Surčina, to jest od Vojvođanske ulice i Bulevara Jurija Gagarina.

Surčinska petlja spaja autoputput E-75 sa autoputem E-763 (Miloš Veliki) odnosno putne koridore 10 i 11.

Ta petlja nalazi se otprilike između petlje Dobanovci i ostružničkog mosta, tako da će vozači moći do petlje Surčin da dođu sa južne strane preko Ostružnice, a sa severne od Dobanovaca.

Obrenovačka petlja je nešto manja od surčinske, a sastoji se od dve mostovske konstrukcije odnosno dva nadvožnjaka i predstavlja vezu Koridora 11 sa Obrenovcem i okolnim mestima.

Radovi su zvanično otvoreni u martu 2017. godine, a ugovorom je predviđeno da cela deonica Surčin - Obrenovac bude gotova do 5. januara 2020. Vrednost radova je 233,67 miliona dolara.

Putevi Srbije su investitor, a projekat se finansira iz zajma Eksim banke Kine.

Projekat izgradnje autoputa Surčin-Obrenovac podrazumeva izgradnju četiri vozne i dve zaustavne trake, u ukupnoj širini od 29 metara.

Glavni izvođač je kineska kompanija C hina Communications Construction, čija je ćerka firma C hina Road and Bridge Corporation (CRBC) gradila i Pupinov most na Dunavu između Zemuna i Borče.

Zajedno sa već otvorenim deonicama: Obrenovac-Ub, Lajkovac-Ljig, Ub-Lajkovac i Ljig-Preljina činiće autoput od Beograda do Preljine kod Čačka u dužini oko 120 kilometara.

Očekuje se da u martu 2020. počnu i radovi na spajanju Novog Beograda sa Surčinom odnosno pravljenju gradskog autoputa u dužini od 7,9 kilometara.

Pored toga, na trasi Koridora 11 prema Crnoj Gori, do kraja 2021. trebalo bi da bude završena i deonica od Čačka do Požege.

Najavljeno je da bi ugovor za nastavak gradnje autoputa od Požege do Duge Poljane mogao da bude potpisan tokom 2020. i onda bi ostalo još poslednji deo autoputa do Boljara na granici sa Crnom Gorom.

