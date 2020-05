EVO ŠTA VAS ČEKA NA GRANICI PO POVRATKU S LETOVANJA: Za sve obavezan korona test osim za decu do 12 godina

BEOGRAD - Svi koji ulaze u našu zemlju moraju da imaju test na korona virus ne stariji 72 sata, ali to ne važi za decu do 12 godina. To se odnosi na svu decu, ne samo na naše državljane.

Ovo je samo jedan od zaključaka sa današnje sednice Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa.

Epidemiolog Branislav Tiodorović, član Kriznog štaba, kaže za da svi koji ulaze u našu zemlju moraju da imaju test ne stariji od 72 sata, i objašnjava šta se dešava u situaciji ako neko dolazi iz zemlje u kojoj se neće raditi testiranje na zahtev putnika.

- Naši koji dolaze iz zemlje u kojoj se test ne radi, kao na primer Crna Gora, moraju da idu u kućnu izolaciju. Njima će se test raditi što pre. Ako stigne negativan rezultat testa, ne moraju da budu u izolaciji 14 dana - rekao je prof. dr Tiodorović.

Sa druge strane, svi stranci koji dolaze, a nemaju test, moraće da idu u izolaciju. Ovo su pravila koja će važiti do 31. maja, a posle postoji mogućnost da budu relaksiranije.

