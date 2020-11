PREGLED DANA NA KURIRU: Ovo su najvažnije vesti koje su obeležile dan za nama

Pregled najvažnijih vesti za četvrtak 26. novembar. Dan koji je za nama, u Srbiji je izgledao ovako:

STVARAJU ATMOSFERU KAO UOČI ATENTATA NA ĐINĐIĆA 2003: Deo medija, kriminalaca i političara crta metu Vučiću i njegovoj deci!

Napadi na predsednika Srbije Aleksandra Vučića iz dana u dan su sve brutalniji! Posebno, međutim, zabrinjava činjenica što se u društvu stvara atmosfera gotovo identična onoj iz 2003. godine uoči ubistva premijera Zorana Đinđića.

foto: Beta Jovo Mamula, EPA Saša Stanković

POTPISAN SPORAZUM VLADE SRBIJE I FRANCUSKE Vučić: Bez podrške Francuske ne bismo tako brzo napredovali KURIR TELEVIZIJA

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa Frankom Risterom, ministrom Francuske za spoljnu trgovinu i ekonomsku promociju.

foto: Printscreen

KORONA HARA SRBIJOM: Drama širom zemlje, na crnoj listi čak 18 gradova, taman se negde primiri, a na drugom mestu bukne

Od 7.606 slučajeva korona virusa koliko je u Srbiji potvrđeno u prethodna 24 sata najveći deo je i dalje u Beogradu iako je procenat novozaraženih u glavnom gradu nešto manji nego u prethodnom periodu.

foto: Printscreen

PREDSEDNIK VUČIĆ: Danas je najteži dan za Srbiju, još jutros smo imali 47 mrtvih KURIR TELEVIZIJA

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je danas najteži dan za Srbiju od početka epidemije.

foto: Instagram printscreen

USVOJENE NOVE MERE PROTIV KORONA VIRUSA: Skraćeno radno vreme do 15. decembra, a evo ko prelazi na ONLAJN NASTAVU i do kada!

Vlada Srbije odlučila je danas da će se od 30. novembra do početka zimskog raspusta, 21. decembra, nastava za učenike od petog do osmog razreda osnovnih škola i za učenike srednjih škola izvoditi na daljinu, a da će se mera skraćenja radnog vremena produžiti do 15. decembra.

foto: EPA/Antonio Bat

SITUACIJA U BEOGRADU KATASTROFALNA: Doktor Kon otkrio kad se očekuje smirivanje situacije! BOLNICE ĆE NAM SE SVAKODNEVNO PUNITI

Smirivanje situacije očekuje se tek za dve nedelje, procenjuje epidemiolog Predrag Kon i ukazuje da će se do tada, nažalost, bolnice puniti i rasti broj novozaraženih.

foto: Tanjug Printscreen

IDE NA BOLJE: Doktor Tiodorović saopštio ohrabrujuće vesti MOGUĆE DA NOVU GODINU DOČEKAMO U MIRU

Član kriznog štaba dr Branislav Tiodorović rekao je jutros da je pred nama još jedan težak vikend i dodao da će kriva vezana za korona virus biti možda zaravnjena već početkom sledeće nedelje.

foto: Kurir TV

SAMO JEDAN ČLAN BIO JE NA TOKANOVOJ SAHRANI: A ko da dođe, polovina nam se razbolela od korone!

Bojan Zlatanović Tokan, bubnjar "Amadeus Benda" sahranjen je danas u Leskovcu.

foto: Kurir/D.M.

STRAVA I UŽAS U BOGATIĆU: Devojčica gola s nožem dočekala socijalne radnike?! Majka kaže prijavile je komšije jer joj zavide FOTO

Policija iz Bogatića podnela je prijavu protiv Zorice D. (38), pevačice iz ovog grada, zbog zanemarivanja svoje dvoje dece od dve i po i pet i po godina. Kako saznajemo, radnici Centra za socijalni rad došli su do porodične kuće Zorice D. i zatekli golu i bosu decu kako žive u jezivim uslovima.

foto: Printscreen YouTube, Printscreen Facebook

UHAPŠENO 8 POLICAJACA ZBOG ZLOUPOTREBE SLUŽBENOG POLOŽAJA Odavali tajne informacije osumnjičenima i tražili novac da ne pišu kazne

Pripadnici Sektora unutrašnje kontrole u tri odvojene akcije uhapsili su osam policijskih službenika dok su protiv četvoro podnete krivične prijave u redovnom postupku i to zbog zloupotrebe službenog položaja i primanja mita.

foto: Ana Paunković

AKCIJA POLICIJA SRBIJE I SRPSKE: Pogledajte, zaplenjene automatske puške i bombe, palo hapšenje u Sremskoj Rači (VIDEO

)Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, uhapsili su Đ. G. (1964) iz Sremske Rače zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

MASKIRAN UPAO SA AUTOMATSKOM PUŠKOM NA PUMPU: Oružana pljačka u Pančevu!

Maskirani razbojnik je opljačkao benzinsku pumpu u Pančevu.

MARADONA SAHRANJEN: Privatnoj ceremoniji prisustvovalo 200 ljudi! Dijego leži pored majke i oca! VIDEO

Fudbalska legenda Dijego Maradona sahranjen je tokom privatne ceremonije kojoj je prisustvovalo samo 200 ljudi na groblju Hardin Bela Vista u Buenos Ajresu.

foto: Profimedia

Suze, pesma, raširene ruke, molitve, cveće, dresovi...

foto: Printskrin/Facebook

ZVEZDA MARŠIRA KA EVROPSKOM PROLEĆU: Crveno-beli pregazili Gent u Belgiji! Samo ih puka teorija deli od prolaska dalje! VIDEO

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Gentu u 4. kolu grupe L, grupne faze Lige Evrope rezultatom 2:0

foto: @starsport

CRVENA ZVEZDA PORAŽENA OD EFESA U BEOGRADU: Turci trojkama razbili crveno-bele

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u utakmici 11. kola Evrolige od Efesa u hali "Aleksandar Nikolić" rezultatom 75:64 (16:14, 24:22, 27:14, 8:14).

foto: @starsport

