UZEO MI 500 EVRA PA REKAO DA VIŠE NEMAMO ENERGIJU ZA DALJU SARADNJU: Ovako je poznati astrolog prevario studentkinju iz Beograda

Poznati astrolog Predrag Petković mi je uzeo 500 evra za energetsko čišćenje, nije uradio ništa od toga, a kad sam mu tražila objašnjenje zašto ništa nije uradio, poručio je da više nemamo energiju za zajedničku saradnju i blokirao me na društvenim mrežama kako ne bih mogla da stupim s njim u kontakt, rekla je za Kurir studentkinja prava iz Beograda Marija Blešić (21), koja tvrdi da ju je ovaj astrolog prevario.

- Prvi put sam se javila astrologu kada sam radila natalnu kartu, a onda mi je on sugerisao da energetsko čišćenje može da mi pomogne da rešim problem, nagomilani stres koji se odražava na zdravlje i da će mi biti sve gore pošto sam mlada. Imam jako stresan posao, studiram pravo i još dosta stvari koje nisam mogla da izdržim.

Rekao je da proces čišćenja košta 500 evra, da traje 21 dan i da će mi posle toga detaljno objasniti šta je urađeno i savetovati me kako dalje da se ponašam - navodi Marija i dodaje da mu je traženu sumu uredno platila, ali da je on promenio priču kada ga je posle 21. dana pozvala za objašnjenja.

- Pozvala sam ga za objašnjenja i savet, nije se javljao na telefon, već mi je u porukama napisao da je ceremonija završena i da u cenu koju sam platila ne ulaze nikakvi odgovori na pitanja. Sugerisao je da to treba dodatno da se plati. Kada sam mu rekla da je to prevara, napisao je da ne želi više da sarađujemo, da nađem nekog drugog, jer ima dosta toga da se radi sa mnom u budućnosti i da mi više nemamo energiju za dalju saradnju. Onda me je blokirao na društvenim mrežama - navela je Marija pokazujući nam prepisku sa astrologom Petkovićem.

Predrag Petković se, inače, predstavlja kao astrolog i kulturolog, a u javnosti je postao poznat po izjavama da je Zemlja ravna ploča. Na optužbe klijentkinje da joj je na prevaru uzeo 500 evra nije se preterano potresao.

- Uvek ima nezadovoljnih ljudi koji mogu da kažu bilo šta, kao i onih koji će da hvale. Svako može da kaže šta želi - rekao je Petković za Kurir.

Dodao je da energetsko čišćenje nije vezano za lečenje, već za usklađivanje energetskog polja, da mu za to ne treba nikakva dozvola jer nema veze sa zdravljem osobe, psihologijom, niti medicinom.

Dr Kristina Davidović Ovo je čisto šarlatanstvo foto: Nikola Anđić Spec. radiologije dr Kristina Davidović, predsednica Udruženja interdisciplinarne estetike i antiejdžing medicine Srbije, koje je nedavno pokrenulo akciju "Stop nadrilekarstvu", potvrdila je za Kurir da takozvano energetsko čišćenje nije zvanična medicinska procedura i ne potpada pod kontrolu zdravstvenih inspekcija: - Ovo je čisto šarlatanstvo i prevara, nije zvaničan proces lečenja i nije na zvaničnom spisku alternativne medicine.

Kazne za prevaru Zatvor do pet godina Za krivično delo prevara, koje je u Krivičnom zakoniku definisano na sledeći način: "Ko u nameri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist dovede koga lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica u zabludu ili ga održava u zabludi i time ga navede da ovaj na štetu svoje ili tuđe imovine nešto učini ili ne učini", predviđena je kazna zatvora od šest meseci do pet godina i novčana kazna.

