ZBUNJENI I ĐACI I RODITELJI, U TOKU BITKA ZA ZIMSKI RASPUST: U igri 3 opcije i 3 datuma, evo i koja!

BEOGRAD - Mnoge stvari za koje smo godinama unazad verovali da su "zapisane u kamenu" izmenila je pandemija korona virusa; tako i početak zimskog raspusta za školarce u Srbiji.

Uprkos najavama da će đaci na zimski raspust otići kako je i planirano, 31. decembra, i dalje se govori o tri datuma.

Blic piše da je na prvoj narednoj sednici Kriznog štaba na dnevnom redu tema - raspust i tada će biti precizirani datumi. Kako stvari sada stoje, zimski odmor za đake kreće 31. decembra a drugo polugođe 24. januara.

Međutim, iz medija se mogu čiti različite najave epidemiologa, poput one jučerašnje Predraga Kona, da bi đaci trebalo da odu na raspust pre nego što naši građani iz inostranstva počnu da se vraćaju u Srbiju za praznike, tačnije pre slave Sveti Nikola.

Prva opcija: 31. decembar, po planu

Prosvetari i članovi Kriznog štaba ujedinjeni su oko ideje da ova školska godina prođe što regularnijie, odnosno da deca pohađaju nastavu po poznatim modelima od pre početka pandemije. Tako se Ministarstvo prosvete drži plana da zimski odmor počne 31. decembra za većinski deo Srbije, osim Vojvodine gde bi počeo 24.

- Zimski raspust u Srbiji počinje 31. decembra i završava se 24. januara, s tim što u Vojvodini počinje 24. decembra. To piše u našem kalendaru. Što se mene tiče, raspust počinje kada sam rekao, mada se možemo prilagoditi - izjavio je Branko Ružić, ministar prosvete za televiziju Pink.

Ružić je ipak naglasio da će konačnu odluku doneti struka i da je ministarstvo krajnje "fleksiblno", a sve u najboljem interesu najmlađih. Kao i da će se na sledećoj sednici Kriznog štaba raspravljati o svim opcijama.

Međutim, iako je ministar Ružić uveren da će raspust početi po planu, članovi Kriznog štaba u svojim izjavama sugerišu da se zimski odmor za školarce mora produžiti.

Druga opcija: Nikoljdan, 19. decembar

Tako je de Predrag Kon, epidemiolog i član Kriznog štaba, juče sugerisao da prema njegovom mišljenju zimski raspust treba da počne već oko 18. decembra, odnosno pre Svetog Nikole.

- Odmah nakon raspusta se vidi postupan porast. Za samo nedelju dana došlo do porasta broja novozaraženih pet puta. Skoro milion osoba je vezano za školu. Kad sve povežete pola Srbije je povezano sa odlaskom u škole - rekao je dr Kon pokušavajući da obrazloži zašto nam je neophodan produžen raspust.

foto: Marina Lopičić

Epidemiolog je naglasio da se o ranijem odlasku na raspust uveliko razgovara.

- Moramo unapred pričati. Ministarstvo prosvete treba da se organizuje. Mi iz medicinskog dela Kriznog štaba mislimo da je korisno da raspust počne ranije. Jesmo pričali o datumima, ali nije u redu da se izlazi sa tim. Naši građani zbog katoličkog Božića već oko Svetog Nikole dolaze iz zemalja gde puca delta soj. Realno je da deca ne idu u školu u periodu kad dolaze ljudi koji donose virus. Ministarstvo prosvete se izjasnilo da će se uskladiti. Mislim da je sve započeto na vreme. Nema baš mnogo vremena - rekao je Kon i dodao da sednica Kriznog štaba još nije zakazana.

Treća opcija: Nalik prošloj godini

Pored ove dve opcije, odnosno modela da sve ide po planu ili da raspust počne već sredinom decembra, postoji i treća opcija koju je izložio dr Branislav Tiodorović, epidemiolog i član Kriznog štaba. Tiodorović je za RTS rekao da postoje dva modela – da raspust počne ili 15. ili 25. decembra, a da je on bliži opciji da raspust počne od katoličkog Božića.

- Bliži smo drugom modelu. Mi moramo da poštujemo stav prosvetnih radnika. Oni su herojski izdržali velike probleme ove dve godine. Uspeli su sa onlajn nastavom koja je bila veoma dobro organizovana, ali nije dovoljna, jer učenici i studenti ne mogu zadovoljiti sve potrebe da nauče sve što je neophodno onlajn nastavom - kazao je Tiodorović.

Ipak, ono što se na kraju dana treba uzeti u obzir jeste da u ovom trenutku broj zaraženih lagano opada kao i preporuka Svetske zdravstvene organizacije (SZO) da se školska godina odvija što normalnije, a raspusti počnu na vreme.

foto: Marina Lopičić/Ilustracija

Ukoliko do pomeranja raspusta i dođe, najverovatnije je da će se odvijati po modelu o kome je pričao dr Tiodrović. To najbolje ilustruje i činjenica da je raspust po sličnom principu pomeren i prošle školske godine.

Prošle godine je na sednici Kriznog štaba odlučeno da zimski raspust na teritoriji čitave Republike Srbije bude pomeren i da traje od 21. decembra do 18. januara.

Izuzetak su bili učenici u Vojvodini koji su već imali i planirano spojen raspust. Ono što bi olakašalo ovu odluku jeste i činjenica da je školskim kalendarom već spojen zimski raspust za celu Srbiju i trebalo bi da bude od 30. decembra do 23. januara.

Sve srednje škole i viši razredi osnovnih škola, od petog do osmog razreda, prešli su na onlajn nastavu od ponedeljka, 30. novembra, do 21. decembra, odnosno do početka zimskog raspusta koji odlukom Kriznog štaba bio pomeren.

foto: Zorana Jevtić

Nije realno da zimski raspust počne pre Svetog Nikole 19. decembra, zaključak je prosvetnih sindikata nakon izjave epidemiologa Predraga Kona.

On je jutros izjavio da bi zimski rasupst rrebalo da počen pre Svetog Nikole, odnosno 19. decembra, između ostalog i zbog toga što se tada u zemlju vraćaju gastarbajteri iz zemalja EU u kojima "besni" delta soj koronavirusa.

Kako u prosvetnim sindikatima poručuju za portal Telegraf, nastavnici su burno reagovali na ovu najavu, jer ne mogu da stignu da organizuju završetak prvog polugodišta za samo dve nedelje, koliko bi im ostalo ako bi se zimski raspust pomerio po Konovoj preporuci.

foto: Marina Lopičić

"Prerano je da zimski raspust počne pre Svetog Nikole. I kasno je da nam se to sada saopšti. Ostalo je mnogo posla da se uradi da bi se završilo polugodište. Mi sad za 19 dana treba da uradimo sve ono što bismo inače uradili za 30. Nije moguće", poručuje Jasna Janković, predsednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije (USPRS).

Kako je slikovito objasnila, profesori srpskog treba da održe pismene zadatke prve nedelje decembra, profesori matematike druge nedelje, a profesori stranog jezika treće. "A mi sad ne znamo ni da li će biti te treće nedelje", ističe ona.

Milorad Antić iz Foruma srednjih stručnih škola kaže da prosvetni radnici nisu roboti. "Ne radimo na dugme upali/ugasi. U prosveti radi 110.000 nastavnika koji imaju svoj plan i program. Ne možete danas za sutra da im kažete kako se sve menja. Naš predlog je bio da raspust počne 24. decembra i taj predlog smo uputili Ministarstvu prosvete, ali za sada nema odgovora", navodi Antić.

Kurir.rs/Blic