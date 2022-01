DOKTOR JANKOVIĆ UPOZORAVA: Narod u Srbiji treba da bude spreman na brojke koje će delovati zastrašujuće narednih dana

U kovid ambulantama ponovo su gužve, a naglo je skočio i broj potvrđenih slučajeva koronavirusa. Među lekarima koji su glasno upozoravali na opasnost od masovnog okupljanja i slavlja je i zamenik direktora UKC Niš profesor doktor Radmilo Janković.

Janković navodi da ove brojke govore da idemo ka novom vrhu petog talsa, ubraznje je dao omikron soj. Ono što se dalo pretpostaviti se i dogodilo, kako kaže Janković, narod u Srbiji treba da bude spreman na brojke koje će delovati zastrašujuće narednih dana, danas smo već na petocifrenom broju zaraženih i taj trend će se nastaviti, jer je on u čitavoj Evropi.

"Ako pratite samo brojke, u susednoj Crnoj Gori ima 2.600 zaraženih, 50.000 novozaraženih u Grčkoj to su te brojke", upozorio je Janković.

Smatra da bi trebalo što hitnije nešto uraditi.

"Ovo sad će biti mnogo veći socijalni pritisak i društveni nego što će biti zdravstveni. Uz toliko veliki broj zaraženih koji nam sledi narenih dana – ne možemo ga izbeći, očigledno je da ni vakcine nisu efikasne da spreče zaražavanje kod omikrona, mi smo trenutno sa velikim brojem zaraženih u mlađoj populaciji, to će se sliti ka starijima", rekao je Janković.

Ono što govore podaci koji oslikavaju ono što se dešava kod nas je da omikron izaziva lakše kliničke slike.

"To znači da ćemo biti pod istim pritiskom pod kojim smo bili. Trenutno stagnira broj primljenih ljudi u bolnicama, taj broj će krenuti da raste, kod nas su još uvek delta pacijenti", dodaje Janković.

Kako sprečiti društveni kolaps

Ističe da ono što treba uraditi da se spreči društveni kolaps je ugledati se na neke akcije koje su preduzele zemlje u Zapadnoj Evropi – ako ostanemo u u karantinu od 14 dana, sa stručno-metodološkim uputstvom da članovi porodice koji su nevakcinisani idu u izolaciju, imaćemo ogorman broj ljudi na bolovanju, van radnih mesta i tak pritisak će biti dominantan. Smatra da će se broj zaraženih dramatično povećavati narednih dana.

"Zapadne zemlje su došle do saznanja da omikron dovodi do kraće inkubacije, nakon dva do tri dana se javljaju prvi simptomi, bolest kraće traje i to su pravci gde treba da idemo da bismo izbegli društveni kolaps koji sledi", rekao je Janković.

Ukazao je da nismo usamljeno ostrvo u Evropi, niti možemo da iskačemo od onoga što je trend u Evropi.

"Bojim se da ne deluje previše uznemiravajuće, ali će brojke sigurno biti preko 10.000, 20.000 ili možda 30.000", poručuje doktor.

Biće veliki pritisak na kovid ambulante

Navodi da bolest kraće traje, biće veliki pritisak na kovid ambulante, redovi za testiranje. "Strepim da vidim kada se bolest proširi ka starijima, nadam se da tu nećemo imati nešto neočekivano", kaže on. Navodi primer Portugalije koja ima sličan broj stanovnika kao Srbija. Ona ima 40.000 zaraženih, ali jednocifren broj preminulih, veći je obuhvat vakcinacije. Vakcine štite efikasno od smrtnog ishoda, od boravka u bolnici, obuhvat vakcinacije kod nas je manji.

"Očekuje nas uznemirujući scenario, ne toliko težak za bolnice, ali postoje drugi aspekti, kada se danas budu pojavile brojke biće deprimirajuće za narod kome je dosta svega. Nemoguće je zaustviti širenje omikrona", poručuje Janković.

Nadamo se da će ovo biti poslednji čin sa koronom, naglašava Janković.

(Kurir.rs/RTS)