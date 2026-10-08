Slušaj vest

Srbija nije od juče pod brutalnim pritiscima zbog nezavisne i suverene politike državnog rukovodstva predvođenog Aleksandrom Vučićem, doskorašnjim predsednikom, a budućim premijerom. To je godinama uključivalo i lansiranje svakojakih izmišljotina iza kojih su često stajali strani centri moći, koji su, naravno, koristili domaće izvođače radova.

Iza jedne od takvih akcija, na koju je pre dva dana podsetio upravo Aleksandar Vučić u jednom od svojih gostovanja u medijima, stajao je svojevremeno Majkl Davenport, bivši ambasador Velike Britanije u Srbiji i šef Delegacije EU u Srbiji.



Kamenje je u klipove podmetano još dok je Vučić bio premijer, pa je tako nakon katastrofalnih poplava polovinom 2014. lansirana afera u vezi s tenderom za ispumpavanje vode iz poplavljenog površinskog kopa "Tamnava-Zapadno polje".

Posao vrednosti 15 miliona, koji je finansirala Svetska banka, EPS je dodelio konzorcijumu domaće kompanije "Energotehnika - Južna Bačka" i rumunske firme "Neš". I sad dolazimo do suštine...

Otvoreno podržao blokade i proteste Mada se od aktivne diplomatije oprostio 2024, odlazeći s pozicije šefa misije OEBS u Prištini, Davenport se očigledno nije pozdravio s političkim delovanjem ovde. Podržao je proteste i blokade, izjavljujući da su "tokom poslednjih 18 meseci studenti pokazali izuzetnu hrabrost, snagu i organizovanost uprkos koordinisanom zastrašivanju i nasilju". Očekivano, naravno, nema šta.

U nekom trenutku Balkanska istraživačka mreža (BIRN) objavljuje tekst da navodno te firme ne ispunjavaju uslove tendera, odnosno da im je praktično Vučić, tada predsednik vlade, namestio posao. To su onda dalje, kao i obično, po komandi prenosila i ostala opoziciono-tajkunska glasila.

Sve je otišlo toliko daleko da je odreagovala Svetska banka, iznoseći bez i trunke zadrške da je tender sproveden apsolutno po propisima. U međuvremenu je ipak forsirana žestoka kampanja s ciljem da se okrivi Vučić i nanese šteta državi.

O tome je pre dva dana i u jednom ranijem navratu govorio i predsednik, navodeći da je uvek smetao stranom faktoru, različitim ambasadorima i centrima moći jer je vodio politiku nezavisne, suverene, slobodne Srbije i nikada nije prihvatao da neko drugi vodi ovu zemlju, pošto je bolje od njih znao šta su interesi našeg naroda i države.

Činjenice o Britancu - karijerni diplomata, ali je po zanimanju advokat - bogato iskustvo u našem regionu, gde je bio ambasador Velike Britanije u Beogradu od 2010. do 2013. i potom šef Delegacije EU u Srbiji od 2013. do 2017. - od 2007. do 2010. bio je direktor za Rusiju, Južni Kavkaz i Centralnu Aziju u britanskom ministarstvu za spoljne poslove i poslove Komonvelta - od 2017. bio britanski ambasador u Kuvajtu - šef misije OEBS u Prištini od marta 2021. - od aktivne diplomatije oprostio se 2024, odlazeći s prethodne pozicije

Foto: Nemanja Nikolić

- Negde 2014. prvi put sam shvatio koliko težak posao obavljam. Mislio sam da svi vide koliko se borim, trudim i radim. Činilo mi se da svaki čovek to mora da poštuje. Nekada sam stvarno radio po 15 sati dnevno. A onda su krenuli tekstovi "Vučić namestio tender u "Tamnavi". Tu je bila Zbiljićeva firma, inače je izgubila pare, izgubila je milion evra na tom poslu. I onda sam shvatio da je iza toga stajao u to vreme Majkl Davenport. Dobijete vi od službe i od svih, pogledate tokove novca i sve drugo. I počeo sam sebe da pitam šta sam skrivio, zbog čega. Onda shvatite da ste krivi baš zbog toga što dobro i uspešno vodite zemlju. Ukoliko svoju zemlju vodiš dobro i ukoliko ne služiš tuđim interesima, tada si kriv - ispričao je Vučić i dodao da od tada takve stvari prihvata na sportski način.

Politički analitičar Stevica Deđanski izneo je, komentarišući ovu temu, da nije iznenađen ovakvim delovanjem Davenporta.

- Naprotiv, ja se začudim kada nema Hrvata i Britanaca ako je nešto loše po Srbiju. Potpis je uvek taj, eventualno još neko da se doda. Ovo je konkretan primer, s konkretnim imenima, a siguran sam da bi se, kada bi krenule i druge stvari da se istražuju, ispostavilo isto: glasnogovornik je iz Srbije, a neko je povlačio konce spolja. Isto je i sa obojenom revolucijom. Ne mislite valjda da su blokaderi sami smislili da blokiraju fakultete, pravosuđe... Jasno je da iza toga stoje strani centri koji nemaju interes da se Srbija razvija. Sve afere dirigovane su spolja - rekao je Deđanski.

Stevica Deđanski Foto: Kurir Televizija

On dodaje da geneza događaja poslednjih 30 godina ukazuje da stranci pokušavaju da se mešaju u sudbinu Srbije, pa su nas 90-ih bombardovali, uvodili sankcije, a 2000. su doveli svoje poslušnike koji su radili sve što su oni tražili: