TO NIJE VITEŠKI I NIJE MUŠKI! JA SAM SUPERIORNA, A VI MRZITE MOJ NAROD I MOG MUŽA! Ovako je Mira Marković odbrusila britanskom novinaru I ODJURILA SA INTERVJUA! Na jedno pitanje nije htela da odgovori (VIDEO)

Mira Marković dala je 2001. godine intervju za BBC-jevu emisiju "Hard talk" (Teške priče), a čiji je autor Tim Sebastijan "izbacio iz takta" bivšu prvu damu Jugoslavije, koja je zdušno branila politiku svog muža. Povodom njene smrti, britanski medij podsetio je javnost na ovaj intervju.

- Vaš muž je Dejtonskim sporazumom prihvatio Haški tribunal, on je to potpisao 1999. godine, zašto sad tvrdi da sud nije legalan.

- Moj muž to nije potpisao, to nije tačno.

- Gospođo Marković... (prekida je)

- Pustite da završim misao! To nije tačno! Nije tačno da je on potpisao u Dejtonu i izrazio saglasnost za uspostavljanje takvog suda kao što je Haški tribunal. Oni koji to tvrde dezinformišu međunarodnu javnost i javnost svoje zemlje.

Novinar potom čita izvod iz Dejtona koji se tiče Haga: Potpisao je ugovor koji sadrži ovaj deo, zašto je sud ilegalan?

- Možete li još jednom da mi postavite to pitanje, uz molbu da se ne ponašate kao sudija, ja nisam na sudu. Ako hoćete intervju sa mnom, molim vaš da se ponašate kao novinar, kao intelektualac. Ispitujete me kao da ste me doveli pred sud.

- Zbunjen sam...

- To je sporedno što ste vi zbunjeni. Vi ste muškarac, i novinar. Vodite računa da se ja ne osećam neprijatno. Jer nisam prihvatila razgovor da bi mi bilo neprijatno.

- Vi ste želeli da uradite ovaj intervju, da odgovorite na pitanja koja vam postavljam u ime BBC - kaže novinar.

- Vi sa mnom možete razgovarati kao sa profesorom univerziteta, politički aktivnim članom jedne stranke i kao suprugom Slobodana Miloševića. Ja nisam učestvovala u Dejtonskim sporazumima, nisam ništa potpisivala, nisam iz te priče...

Novinar potom pita kako se osećala kada je Slobodan Milošević uhapšen.

- Vaše pitanje je neobično, i ne znam kako da odgovorim na njega. Logično je da sam brinula. Sve bi drugo bilo izvan smisla da se o tome govori javno.

- Slobodan je imao pištolj kod sebe, da li ste brinuli da bi mogao da izvrši samoubistvo?

- Nije imao pištolj, i ne bi ga koristio. To je netačno, i nemojte da razgovaramo o tome "šta kažu".

- Koliko ste uticali na vašeg supruga politički?

- Ne bih rekla naročito. Po tom pogledu se nismo razlikovali od ostalih parova, naročito intelektualaca.

- Da li su tačne izjave Dušana Mitevića, da ste jedini inspirisali Miloševića, koji je želeo da u samo u vašim očima bude "velik".

- Ne. To što je Dušan rekao nije istina, i nije on Bizmark da ga citirate! Imate li još neki citat protiv nas? - zapitala ga je Markovićeva.

Markovićeva odgovora kratko sa "Ne!" i na pitanje da li je tačno da je pisala govore Miloševiću, intervju dobija sve oštriji ton.

Potom je objasnila da su sva krvoprolića u državama bivše Jugoslavije, posledica politike koju je vodio zapad sa ciljem da se Jugoslavija razori. Novinar je nekoliko puta pokušao da je prekine, ali mu Markovićeva to nije dozvolila.

- Molim Vas, ja sada odgovaram na vasa pitanja. Nemojte me prekidati. Ta politika krvoproliča vođena je van Jugoslavije, sa ciljem da se Jugoslavija razori, da je više nema. Ta politika je bila uspešna, pokazala je rezultate. Jugaslivja je prestala da postoji – nastavila je Marković.

Dotakli su se i teme masovnih grobnica i ratnih zločina na teritoriji Jugoslavije.

- Je li Zapad kriv za masovne grobnice, silovanje...proterivanje ljudi... Svi smo videli slike, je li vas one diraju kao čoveka? - šita je novinar.

- Što se tiče masovnih grobnica, one koje su sveže, za njih su odgovorni ono što su izveli rat. Za sve ono što se desilo, grobnice, silovanja, napadi, sve to spada u rat. Što se tiče nekih grobnica, koje su stare 30 i 50 godina, one su deo drugih ratova. Kao što možda znate na Balkanu ih je bilo mnogo. Najteži i najkrvaviji ratovi vođeni su na Balkanu - odgovara Markovićka.

Konstataciju novinar BBC-ja da je dosta leševa dopremljeno sa Kosova, Mira komentariše kao netačnu.

- Reč je o prljavoj igri koja se takođe montira izvan ove zemlje, u kojoj učestvuje ova vlada koja je marionteska – dodala je.

U toku intervjua, skrenula je pažnju novinaru na njegovo neprofesionalno ponašanje.

- Kako vam nije neprijatno da dođete u moju zemlju i postavljate takva pitanja? Ja ne znam da je neko došao u Vašu zemlju i kopa po Britaniji gledajući koliko grobnica ima u njoj. Ne zaboravimo da je Brtianija bila kolonijalna sila.

Na pitanje da li oseća sramotu nakon svega što se desilo, odgovara oštro:

- Ja ne osećam nikav stid kada je u pitanju istorijska prošlost mog naroda. Naprotiv, ja se ponosim svojim narodom. Millim da je on kroz istoriju uvek, kada su ratovi u pitanju, vodio politku odbrane. Ako se nečega stidiim, to je 28. jun u kojem je narod zatvorio oči i bio nespreman da se suoči sa jednom istinom koja ga ponižava. Dugogodišnji predstavnik srpskog naroda je ukraden, noću odveden u Hag i da to niko ne vidi i ne čuje. Sve se prljave stvari dešavaju noću, po mraku, da niko ne vidi - kaže Marković.

- Nisam čula da sam pod istragom. To ste vi čuli. Niko ko je uhapšen nije uhapšen sa razlogom - kaže ona na konstataciju novinara da će i ona biti pod istragom.

Odbila je da odgovori na pitanje da li veruje da će se Slobodan ikada vratiti iz Haga.

- Sa vama o tome ne želim da razgovaram. I nemojte me tako gledati. Ja nisam u policijskoj stanici. Vi ste u sedištu moje stranke, u mojoj zemlji...

Novinar nastavlja da ispituje šta će i kako objasniti narodu stradanje i krvoproliće koje se desilo na Balkanu, što je Miru razbesnelo:

- Vi kao da ne slušate šta ja pričam. Ne možete da budete tako autistični. Novinar mora da ima komunikaciju sa sagovornikom. Ja sam vam objasnila ko je zaslužan za krvoproliće, bol, silovanje i sve što se desilo na Balkanu. Rekla sam vam da su za to odgovorni strani centri politčke moći koji su imali za cilj da destabilizuju Balkansko poluostrvo,a pre svega Jugoslaviju koja je bila nosilac te stabilnosti. Ja mislim da sadašnjost, al ii budućnost će biti na strani mog muža. On je čovek koji je pružio otpor. Za razliku od vas koji svom narodu prikazujete sliku o njemu koji je diktator, kažem vam da je stvar suprotna. On će biti simbol otpora, bola, poniženju i nasilja i brobe protiv mržnje među ljudima - tvrdila je ona.

Novinar više puta konstatuje da Miri niko u narodu neće verovati, na šta ljutito odgovara:

- A što ste vi mene pozvali na ovaj razgovor. Da mi objasnite da mi niko neće verovati? Vi ste jedan jako neprijatan sagovornik. Niko sa mnom ovako nije razgovarao. Da sam znala da ćete tako da se ponašate, nikada ne bih pristala da razgovaram sa vama. Ne zato što ja nemam odgovore na vaša pitanja. Onaj ko govori istinu on je uvek superioran. Ja sam superiorna. Vi ste eksponent mržnje prema mom narodu i prema mom mužu. To nije viteški, nije muški. Nije lepo da dođete kod mene i tako razgovarate sa mnom. Nije lepo - rekla je Mira i demonstrativno napustila intervju koji se odigrao u sedištu njene stranke.

