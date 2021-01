ŠTA TO KRIJE? DIJANA HRKALOVIĆ ODBILA POLIGRAF: Trebalo da odgovara o prisluškivanju Vučića i njegove porodice!

Dijana Hrkalović, bivša državna sekretarka MUP, odbila je danas poligrafsko ispitivanje u vezi sa aferom sa nezakonitim prisluškivanjem predsednika Srbije Aleksandra Vučića, članova njegove porodice i još nekoliko visokih funkcionera.

Hrkalovićeva je prvobitno prihvatila da ide na detektor laži, pišu mediji, ali se u poslednjem trenutku, bukvalno kad je trebalo da je priključe na poligraf, predomislila. Pored afere „prisluškivanje“, Hrkalovićeva je trebalo da bude ispitana i o navodnim kontaktima sa osobama iz kriminogene sredine.

Nekadašnja državna sekretarka MUP je jedna od 50 osoba, ali najviše rangirana, koje je posebna radna grupa MUP ispitala u fazi predistrage u vezi s nezakonitim prisluškivanjem predsednika zemlje. Prema rečima sagovornika Kurira, ovakav razvoj situacije je i više nego interesantan - da osoba odbija da dokaže svoju nevinost.

Prisluškivani godinu i po Aleksandar, Danilo i Andrej Vučić foto: Kurir

Tužilaštvo već češlja

Dan ranije radna grupa MUP, formirana na zahtev Tužilaštva za organizovani kriminal, obavila je razgovor sa oko 50 ljudi - uključujući i Hrkalovićevu i Dejana Milenkovića Bagzija, nekadašnjeg načelnika Službe za specijalne istražne metode UKP - za koje se sumnja da su povezani sa slučajem prisluškivanja predsednika zemlje.

Dokazi koje je prikupila radna grupa MUP prosleđeni su Tužilaštvu za organizovani kriminal, iz koga su juče poručili da su oni predistražni postupak u vezi sa ovim slučajem pokrenuli još 15. decembra (naložili policiji da prikupi potrebna obaveštenja).

- Ovaj zahtev je dopunjen dana 14. januara ove godine - navodi se u saopštenju tužilaštva.

foto: Kurir

Miroslav Bjegović, profesor bezbednosnih nauka, kaže u razgovoru za Kurir da je Hrkalovićkin postupak i više nego čudan.

- Veoma je bezbednosno interesantna izjava bivše državne sekretarke MUP, koja je bez tadašnjih relevantnih razloga, bar za javnost, smenjena urgentno sa te pozicije, da odbija poligrafsko ispitivanje umesto da tim postupkom upravo dokaže svoju nevinost i odanost instituciji i državi koja ju je imenovala - kaže Bjegović i dodaje:

Ko je umešan

- Afera s prisluškivanjem predsednika Vučića još nije dobila svoj epilog jer celokupna javnost želi saznati ko su nalogodavci ovakve nezakonite, ali veoma opasne bezbednosne radnje po samog predsednika i po Republiku Srbiju. Smatram da moramo saznati koja je to strana zemlja pokušala da eliminiše Vučića i zarad kojih interesa i ciljeva i ko im je produžena ruka u našim bezbednosnim strukturama, gde pojedinci očito rade na izdaji svoje države i naroda. Vučić u ovom slučaju mora istrajati do kraja kao predsednik Srbije, vrhovni komandant i predsednik Saveta za nacionalnu bezbednost Srbije, bez obzira na to o kojim se pojedincima radi jer je u pitanju Srbija i njena, to jest naša zajednička budućnost.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u intervjuu za novogodišnje izdanje Kurira otkrio da je nezakonito prisluškivan oko godinu i po dana i da ima dokaze za ove tvrdnje - sopstvene snimljene razgovore.

Boro Banjac Zaprepašćujuće da neko u MUP prisluškuje predsednika foto: Printscreen Boro Banjac, bivši načelnik UBPOK, kaže da je zaprepašćujuće da neko nezakonito prisluškuje predsednika zemlje i da se tako nešto nikad nije dešavalo. - Dijana kad je došla (u MUP), neki ljudi koji su radili po 25 godina, ona ih je šutnula, rekla je da se ne uklapaju u njenu koncepciju rada. Nije ona mogla doći s ulice i reći ja ću to i to da radim. Koliko sam pročitao između redova, Bagzi je rekao da je radio po nalogu Dijane, i on time sebi vuče na vrat krivično delo - ti si radio ono što si znao da ne smeš da radiš - ističe Banjac, a na pitanje da li je Hrkalovićeva bila mozak cele operacije, navodi: - Ne verujem da je ona sama sebi dala toliku moć dok je bila u MUP.

Kurir.rs/ Katarina Blagović Foto: Beta/Miloš Miškov

Kurir