PODLE NAMERE PRIŠTINE: Kosovska vlast juri podršku za LAŽNU DRŽAVU, vrše pritisak i na pet država EU da priznaju nezavisnost!

Prištinska vlast, s premijerom Aljbinom Kurtijem na čelu, u narednim danima će i zvanično pogaziti Vašingtonski sporazum i krenuti u lobiranje za nova priznavanja kosovske nezavisnosti i prijem u članstvo u nekim međunarodnim organizacijama. To očekuje i predsednik Aleksandar Vučić, koji je najavio da će, u tom slučaju, Srbija uzvratiti i to tako što će neke zemlje povlačiti svoja priznanja nezavisnog Kosova.

Uzvratićemo

- Priština ima povoljnu poziciju Saveta Evrope i sigurno je da će ići na to da postane članica te organizacije, za šta će dobiti podršku mnogih evropskih zemalja, ali će biti onemogućeni u Interpolu i Unesku. Prva njihova zvanična kandidatura će uslediti u danima pred nama i to će nama otvoriti prostor i onda ćemo im pokazati da možemo da ne sedimo skrštenih ruku i da možemo da im uzvratimo... Kada krenu u to, posle nekoliko dana videće da će druge zemlje povlačiti priznanja - izjavio je Vučić.

Predsednik skupštinskog Odbora za KiM Milovan Drecun upozorava za Kurir da je Priština već počela da priprema kampanju za prijem u članstvo u nekim organizacijama.

- Uostalom, već mesecima se vrši pritisak na pet država EU koje nisu priznale nezavisnost da to učine. Stav SAD je potpuno jasan, a to je da treba nastaviti s moratorijumom iz Vašingtonskog sporazuma. Međutim, videćemo da li je politika Vašingtona iskrena, jer ako Aljbin Kurti i zvanično počne sa apliciranjem, to znači da je dobio podršku nekih moćnih zemalja. Kosovo nema nikakve šanse bez podrške Amerike, Turske i nekih evropskih zemalja - kaže on.

Politika ispred prava

Prištinu u Savet Evrope može da ugura samo politička kombinatorika, jer u pravnom i proceduralnom okviru ta lažna država nema šta da traži u ovoj organizaciji. Kako za naš list objašnjava potpredsednica Centra za spoljnu politiku Suzana Grubješić, za prijem u SE je neophodno ispuniti dva preduslova - da je kandidat član UN i da prijem podrže dve trećine članica Komiteta ministara SE.

- Parlamentarna skupština SE potvrđuje prijem sa takođe dvotrećinskom većinom. Ne vidim način za prijem Kosova, jer bi to predstavljalo kršenje Statuta najstarijeg zajedničkog političkog tela u Evropi, osnovanog još 1949. Ukoliko Kosovo pokuša da opet aplicira za članstvo u Unesku i Interpolu, Srbija ima pravo da nastavi sa diplomatskom akcijom povlačenja priznanja. Sve to, nažalost, opterećuje nastavak dijaloga i postizanje sporazuma o normalizaciji odnosa, uz kompromisno i održivo rešenje koje bi bilo prihvatljivo za sve - ocenjuje naša sagovornica i podseća da je Albanija u novembru prošle godine podnela zahtev za prijem Kosova u SE i da je već tada prekršen Vašingtonski sporazum.

Danas nastavak dijaloga Petković u Briselu i na sastanku s Lajčakom foto: Kurir Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković boraviće danas i sutra u Briselu na novom sastanku tehničkog dijaloga sa Prištinom, u kojem posreduje EU. Petković će imati i odvojeni sastanak sa specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom.

