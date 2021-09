NI SLOVO NE BIH PROMENIO: Đukanović se oglasio nakon teksta o saradnicima stranih službi koji je UZDRMAO SRBIJU (VIDEO)

Narodni poslanik Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović javno se zahvalio na podršci koju je dobio nakon kolumne "Ili - ili predsedniče" koja je danas objavljena na portalu Kurir.

- Hvala svima na neverovatnoj podršci posle teksta "Ili-ili". Napisao sam ga srcem. Napisao sam ga jer to zaista tako osećam i ni slovo ne bih promenio. Nisam pisao da bi se nekom dopalo već da bi se konačno nešto uradilo. Još jednom neizmerno vam svima hvala - napisao je Đukanović na svom profilu na Instagramu.

Đukanović je nakon izjave nekadašnjeg predsedničkog kandidata Saše Jankovića, koji je otkrio da su mu pojedini ambasadori predlagali da se zbliži sa određenim funkcionerima naprednjaka i sačeka smrt predsednika Aleksandra Vučića, oštro reagovao.

- Otvoreno saopštavam predsedniku stranke da je došlo vreme za ili-ili. Ili će takvi da lete, pa i da budu pohapšeni, ili predsedniče da se rastajemo. Danas imamo potvrdu da su pojedine strane diplomate računale da ćete da umrete i da su imale svoje favorite, sa kojima su očigledno radili. Za mene je to izdaja i tako su me roditelji i preci vaspitali. Sramno je biti saradnik strane službe. Čast je pomoći našoj službi da bi se otadžbina zaštitila. Sa izdajnicima ne mogu da sedim u istoj prostoriji i da sa njima idem u kampanju kao da se ništa nije dogodilo. Jednostavno, to ne ide... Sa tim ljudima ne želim isti vazduh da dišem. Oni su za zatvor. Otuda, predsedniče, još jednom. Ili će to da se raščisti, u čemu imate apsolutnu podršku čitave stranke, ili da se rastajemo - napisao je Đukanović.

(Kurir.rs)