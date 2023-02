POD PRITISKOM! Vesić: Da li je moguće promeniti politiku velikih sila - teško, ali ono što je Vučić učinio TO SU ISTORIJSKI POMACI

Situacija u kojoj se Srbija danas nalazi po pitanju Kosova i Metohije, u odnosu na 2012. godinu, bitno je bolja za Beograd, i ono što je predsednik Aleksandar Vučić uradio za ovih 10 godina su istorijski pomaci, izjavio je danas ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i član Predsedništva SNS Goran Vesić.

“Sa nama, 2012. godine, niko nije hteo da priča, a danas je to pitanje, zahvaljujući Vučiću, ponovo stavljeno na sto velikih sila, čak i onih koji priznaju tzv. Kosovo. Danas ima i sila koje ne insistiraju na priznanju samoproglašene nezavisnosti, do pre 10 godina to nije bilo moguće”, rekao je Vesić za TV Prva.

Dodao je da danas većina zemalja, članica Ujedinjenih nacija ne priznaje kosovsku nezavisnost, tako da Kosovo danas ne bi moglo da postane član UN, dok je situacija 2012. bila drugačija.

“Danas se razgovara i uvažavaju se srpski interesi. Da li je moguće promeniti politiku velikih sila - teško, ali ono što je Vučić učinio za 10 godina po pitanju KiM, to su istorijski pomaci. Problem Kosova nije od juče, nije postao to ni za vreme ove vlasti, niti za vreme vlasti Tadića, Koštunice, Miloševića, već traje duže od vek i po, ali je sada pripalo Vučiću, kao predsedniku, da taj problem rešava”, naveo je Vesić.

Ono što je Srbija uspela da postigne za 10 godina u međunarodnoj zajednici je veliki pomak, i umesto da svi podrže Vučića, jer se ne treba na pitanju Kosova da se “igramo strančarenja”, deo opozicije upravo, baš to i radi.

Vesić je naveo da su se pritisci na Srbiju pojačali zato što ruski predsednik Vladimir Putin koristi Kosovo kao argument za njegove ciljeve, pa kaže - ako može Kosovo, što ne može Krim ili Donbas, dok zapad pokušava da mu taj argument oduzme iz ruku.

“Zato Vučić i govori da je naša pozicija znatno teža i da ju je rat u Ukrajini dodatno zakomplikovao, jer se naš presedan sada koristi u međunarodnoj politici. Naša politika oko KiM je jasna, određena Ustavom, i predsednik Vučić vodi odgovornu politiku”, dodoa je Vesić.

Ponovio je da samo ekonomski snažna Srbija može da odbrani KiM, zbog čega su važne nove investicije, veće plate, ali je važno i da imamo prijatelje u svetu.

Osvrnuo se i na proteste desničara na Dan državnosti, ispred Predsedništva, izrazivši uverenje da to nije moglo da se desi bez organizovanja stranih službi.

“Srbija je pod velikim pritiskom, jer svaka velika sila želi da nas stavi u poziciju da radimo za njihov interes. Ali mi vodimo politiku u svom interesu. Protest na Dan državnosti je bio pokusaj državnog udara, ili terorizma, jer kako nazvati kada neko krene na protest sa puškom, ili antipancirnim mecima”, rekao je Vučić.

Naveo je da je dobro što je država reagovala, jer ko preti predsedniku, preti državi.

“Svako ima pravo na svoj stav, kod nas cu čak dozvoljene demonstracije koje se ne najavljuju, ali suština je da niko nema pravo da preti i poziva na državni udar. Ko je u tome učestvovao, to treba da ispitaju nadležni organi, a ja sam siguran da nije moglo bez pomoći i učešća stranih službi”, rekao je Vesić.

