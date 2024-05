"POKVARILI SMO IM PLANOVE U NJUJORKU" Gosti jutarnjeg programa analiziraju: Ovo nam može biti minus u trci za EU! (VIDEO)

Nakon povratka iz Njujorka, u kom je na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija predvodio diplomatski tim Srbije u borbi protiv usvajanja rezolucije o navodnom genocidu Srebrenici, predsednik Srbije Aleksandar Vučič poručio je da je Srbija tokom ove bitke pokazala da zaslužuje poštovanje i da nije ni mala, ni slaba, koliko bi neki voleli da to bude.

Gosti jutarnjeg programa "Redakcija" koji su analizirali predstavljanje i poruku koju je poslao predsendik Srbije bili su Zoran Anđelković, direktor Pošte Srbije, potom Marko Bastać, bivši predsednik opštine Stari Grad i prof. Dejan Miletić, Centar za proučavanje globalizacije

Anđelković je rekao da je ovo izuzetna diplomatska aktivnost naše zemlje:

- Na prvom mestu je izuzetna i uporna diplomatska aktivnost predsendika Vučića i tima koji je okupio. Ne zaboravimo da je on u dva navrata, po nekoliko dana, boravio u Njujorku. Razgovarao je sa 157 šefova, država ili vlada. Kada sve to pogledate, to je neverovatna diplomatska pobeda Srbije.Takve rezolucije su veoma osetljiva stvar, pa zemlje neretko glasaju i po automatizmu. Ne zaboravimo da je ovo bio proces, kada su se dva paralelna procesa protiv Srbije vodila.

Bastać je izneo skepticizam da će ova diplomatska aktivnoci zapravo odmoći Srbiji što se tiče trke za EU:

- Moram da napomenem da dve prethodne Rezolucije, ona nakon Drugog svetskog rata i ona koja se tiče Ruande, su usvojene jednoglasno. Ovde imamo podeljeno mišljenje zemalja, a to govori o tome koliko je bitna sama Rezolucija. O njoj, o nečemu što se dogodilo pre 30 godina, priča samo region, već danas niko o tome ne priča u Evropi. Mi bi trebalo da izvučemo pouke i da shvatimo koga bi trebalo da ciljamo u narednom periodu i da se naslonimo, što se tiče diplomatije, jer će se u narednom periodu odgonenuti koja će biti ta zemlja iz regiona koja konkuriše za EU. Dakle, u toj trci, naši "protivnici" su Crna Gora, S. Makedonija i Albanija. Koliko god je ova politička aktivnost dobra za Srbiju, ipak mislim da je loše po pitanju evropskih partnera, jer smo im možda pokvarili neke planove, pa će to protumačiti kao nešto što bi moglo da bude minus, u ovoj trci, za ulazak u EU.

Miletić se osvrnuo na zemlje koje su glasale, kao i da li to može dovesti do promena u spoljnoj politici Srbije:

- Ne bih rekao da će predsednik previše menjati pravac spoljne politike, on će menjati odnos prema pojedinim državama, mnogo ćemo ozbiljnije pristupiti onim zemljama koje su nas podržale. Što se spoljne politike tiče, ona ne odmerena, dobro izbalansirana i usmerena ka traženju prijatelja, a ne neprijatelja. Nismo mi ti koji su tražili Rezoluciju ili gurali Kosovo u Savet Evrope.

