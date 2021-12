ZAPOSELI SU ME PATULJCI! Boban otkrio sve o susretu sa misterioznim bićima: NIKAD, NE IDITE BLIZU POTOKA!

Meštani sela Tulare kod Prokuplja od davnina svedoče o neobičnim događajima u ataru tog sela. Svaka njihova priča je drugačija, ali ono što je zajedničko je da ledi krv u žilama.

Boban Vasić iz sela Tulare za Kurir televiziju otkriva nam o njegovom fascinantnom susretu sa neobičnim bićima.

Boban je ubeđen da su ga mali ljudi zaposeli i vladali njegovim telom i umom nekoliko sati. Ne seća se pojedinosti, ali u realan svet se vratio kroz duboku vodu, koje, inače, ovde nema.

foto: Kurir Televizijavizija

- Oni su kao Snežaninih sedam patuljaka, dešavalo se oko ponoći. Prvo počne pesma, pa počne plakanje. Oni tebe vode u vodu i posle toga ti više ne postojiš. Nisam jedini bili su tu i stariji kojima se isto desilo. Govorili su ako nekad kreneš, ali već bude kasno bolje da i ne ideš, jer može svašta da bude. Imali su velike čizme i kapice na glavi - otkriva Boban.

foto: Kurir Televizijavizija

Ispričao nam je i kako se zapravo sve to izdešavalo i kako je završio u toj vodi.

- Kada sam otpratio devojku, krenuo sam kući i kada sam stigao do kola nisam imao više orijentaciju. Tada su oni izašli, patuljci i odveli me u neku vodu. Ništa nisam video na putu do tamo od magle. Oni su samo pevali, vrištali i šetali oko mene. To je trajalo jedno sat, dva i onda su samo nestali - govori Boban.

Kurir.rs Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

01:51 Posao Deda Mraza: Šta je potrebno za to, koliko se radi i kolika je zarada!?