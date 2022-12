DA LI JE POSAO DISPEČERA ZA AMERIČKO TRŽIŠTE ONO ŠTO TI ZAISTA TREBA: Šta vas zaista čeka na tom putu?

U nazad par godina, jedan od najaktuelnijih i najplaćenijih poslova kako u Srbiji tako i na Balkanu- posao dispečera za Američko tržište.

Do sada si sigurno više puta čuo kako se od komšije pored, unuka ostvarila u ovoj branši, super zarađuje i pomaže svojima da lakše izguraju mesec. Šta više, ona i pored toga što pomaže svojima, često ode na naku dobru destinaciju a ti uredno propratiš sve slike na društvenim mrežama i pomisliš kako ne bi bilo loše da i ti tako živiš. Znam, znam, vreme je za novi list, ako može ona mogu i ja. Ali da li je to baš tako? Da li je to ono što ti želiš i spreman si da radiš?

U nastavku ćemo da se pozabavimo sa svim onim što tebe zaista čeka, i put koji će, složićeš se samnom neće biti nimalo lak i lep.

Pet zabluda dispečerskog posla

ZARADA

Da, jeste, zarada je nešto što ovaj posao čini prilično primamljivim. Ali hajde da malo prođemo ovu temu. Posao dispečera je u Srbiju došao oko 2015 godine (prve firme), u to vreme, malo ljudi je znalo za ovaj posao i plate su krenule od 200e (ne treba da ti napominjem da nije bilo prijava i da su svi radili kao freelance). Pošto je neko (čitaj vlasnik ili menadžer) ulagao svoje vreme i novac u ljude koji su tek krenuli da se upoznaju sa ovom branšom, logičan sled je bio da raste i plata (kako ne bi izgubio nekoga u koga se ulagao).

Posla sve više, o odgovornosti da ne pričam, kreću da se podižu kriterijumi i plata ide do vrtoglavih brojki. Kako se sve više firmi otvara, otvaraju se i nove pozicije, za koje firme NEĆE da plate ljude koji nemaju iskustva. Znači, i dalje su početne plate za nove dispečere na minimalnom nivou ( naravno ne 200e ali 500e-600e za početnike). U startu veće, za one sa iskustvom, i to minimalnim od godinu dana.

LAGAN POSAO

Ovo je momenat gde moraš da zastaneš. Ni jedan posao nije lak, čak ni onaj koji voliš. Posao dispečera je vrlo stresan posao, naročito danas kada sve cene divljaju. Trenutno stanje koje je zadesilo kamionsku industriju nije nimalo naivno iako i dalje vidiš mnoštvo njih koji traže radnike. Cena goriva raste iz dana u dan, cena za prevoz se smanjuje.

Najveći pritisak je na dispečeru jer se od njega očekuje da zna da napravi najprofitabilniju logistiku. Nikad nećeš čuti gazdu da zove knjigovođu jer mu se brojke ne poklapaju, dispečer je osoba broj jedan da preda raport.

POLA RADNOG VREMENA

Pošto smo već prošli momenat kako cene divljaju, što kod nas što u Americi, većini nas je potreban dodatan prihod. Posao dispečera nije nešto što može da se radi pola radnog vremena (ukoliko pričamo o pravim dispečerima koji rade logistiku i imaju da vode određeni broj kamiona), prosto posao mora da se obavi najbolje moguće, nikog ne zanima da daje nekom platu ko ne može da mu doprinese na način na koji on misli da treba.

SLOBODA

Ovde ne mislim da će nego da te drži vezanog :D ovde mislim na radno vreme. Prosto, moramo da se prilagodimo radnom vremenu, a radno vreme je Američko. Nema izuzetaka, nema praznika. Radi se svaki dan popodne. Znači, D vitamin uzimaš pre podne uz jutarnju kafu, popodne si za kompjuterom i šljakaš. Ukoliko upadneš u firmu gde treba da se pokrije i vikend… upozorila sam.

DOVOLJNO JE DA UPIŠEM KURS

Ne nije! Bilo kakav kurs za dispečere da si prošao, ti ga nisi položio, ti si ga pohadjao. Mnogo je bitnije šta si naučio i da li znaš kako to da primeniš. Ovo je posao koji ćeš morati da učiš svaki dan, ne zato što je wow nego prosto vremena i situacije se menjaju a kako nije statičan posao, svaki dan će biti neki novi izazov za tebe.

Posao dispečera iz ugla jednog dispečera: Stresan ali predivan posao, na početku su mi pare bile motivacija, ali nekako se srodiš i naučiš da živiš sa ovim ludilom, uđe ti u krv i motiviše te da iz dana u dan daš celog sebe. Ukolliko i dalje misliš da je ovo posao kojim želiš da se baviš, pre nego što kreneš da tražiš ili obuku ili posao, preuzmi E-Book kako bi se malo više uputio sa svim terminima koji te čekaju u budućnosti. Dobrodošao u klub!

