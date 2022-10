POTRESNA ISPOVEST REDITELJA O SMRTI BRATA! Brutalano prebijanje u noćnom klubu: Njih je bilo preko 20! U ovome je našao SPAS!

Reditelj Filip Čolović je gostovao u emisiji "Pusti brigu" na Kurir televizjii gde se dotakao tragičnoj smrti svoga brata koji je nastradao u noćnom klubu.

- 2013. godine, moj brat je stradao i jedno vreme nisam znao kako sa tim da se izborim. Prvo sam napisao roman "Zima bez brata" i to je za mene bila terapija. Nisam hteo ni da objavljujem, meni je to pomoglo. Međutim, pojedini ljudi koji su imali neke gubitke su to doživeli lekovito, pa me to ohrabrilo - rekao je Filip Čolović.

- To je bio jedan izlazak u klub i nekoliko mladića među kojima je bio moj brat se sukobilo sa obezbeđenjem. Njih je bilo preko 20 i na kraju su njih dvadesetorica tukli njih dvojicu. Moj brat je tako stradao na licu mesta - rekao je reditelj.

Pored toga, on se dotakao i filma koji je režirao, koji je akcentovao da naš život zbog okolnosti, možda, vredi manje nego negde druge:

- Ja sam odlučio da napravim jedan dokumentarac "Potreba za mržnjom" koji se bavi upravo baš tom klicom i šta je to u nama. Našao sam da je kod nas baš zbog tih ratova 90' godina. Mi se nismo izborili sa tim i svašta smo prošli. Imam utisak da kod nas život manje vredi nego drugde - rekao je reditelj.

